الرياضة

أبوظبي للرياضات المائية يستضيف بطولة المواهب الأولى للسباحة

أبوظبي للرياضات المائية يستضيف بطولة المواهب الأولى للسباحة
15 نوفمبر 2025 21:16

أبوظبي (وام)

انطلقت في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، فعاليات بطولة المواهب الأولى للسباحة، بمشاركة أكثر من 850 سباحاً وسباحة يمثلون أكثر من 90 جنسية.
وتقام البطولة على مدار يومين بتنظيم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية وبالتعاون مع اتحاد الرياضات المائية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية.
شهد فعاليات اليوم الأول من البطولة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضية، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وعبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وحميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وتضمنت الفعاليات 3 فترات مختلفة تنافس فيها السباحون والسباحات في سباقات 50 م حرة، و100 م صدر.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إن البطولة تمثل لبنة أساسية في منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى اكتشاف وصقل الموهوبين في مختلف الرياضات.
ولفت إلى أن البطولة خطوة رائدة ضمن برنامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية الذي يأتي ضمن جهود وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في إطار رؤية الإمارات لبناء جيل رياضي تنافسي مستدام، يسهم في تعزيز حضور الدولة على الساحة الإقليمية والعالمية.

