الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيرسون وديرون بطلا المحترفين في «ترايثلون دبي»

بيرسون وديرون بطلا المحترفين في «ترايثلون دبي»
15 نوفمبر 2025 21:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم


حصد الأميركي مورجان بيرسون لقب فئة الرجال، والسويسرية جولي ديرون لقب السيدات، في المحترفين، للسباق الرئيسي لبطولة ترايثلون دبي T100 العالمي، حيث أقيم السباق بمشاركة ألمع نجوم العالم، في منافسات قوية امتدت لمسافة 100 كلم، بواقع 2 كلم سباحة و80 كلم ركوب الدراجات الهوائية و18 كلم جرياً.
وانطلق الرياضيون من جميرا 3 حيث أقيمت منافسات السباحة، من ثم ركوب الدراجات التي عبروا خلالها بأبرز معالم دبي، قبل وصولهم إلى مضمار ميدان، من ثم الوصول خط النهاية بينما كان يظهر برح خليفة شامخاً في الأفق.
وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.
وجاء فوز بيرسون بفئة الرجال المحترفين، بعد اعتماد منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون، نتائج المتسابقين بعد اللفة السابعة، تماشياً مع إرشادات الاتحاد الدولي للترايثلون في حالات عدّ اللفات ونظام التوقيت، وعلى صعيد الترتيب العام، حقق الألماني ميكا نودت المركز الثاني، فيما جاء الإيطالي جريجوري بارنابي في المركز الثالث.
وتألقت السويسرية جولي ديرون، العائدة من الإصابة، لتحرز المركز الأول في فئة السيدات المحترفات، وحلت بالمركز الثاني البريطانية كيت وو، وبالمركز الثالث البريطانية جيسيكا ليرمونث.
وتشير النتائج إلى أن المنافسة ما تزال مفتوحة على مصراعيها على لقبي بطل موسم «السباق إلى قطر» للرجال والسيدات، وذلك مع إقامة الجولة الختامية في قطر 12 و13 ديسمبر المقبل، مع تقدم ديرون إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى قطر» بفضل هذا الانتصار في دبي.
ويحصل بطل الموسم على مبلغ 200 ألف دولار لكل من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى الجوائز المالية المقدمة في بقية الجولات بإجمالي جوائز يتخطى 7 ملايين دولار تقدم للرياضيين على مدار الموسم.

 

الإمارات
دبي
الترايثلون
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©