بيرسون وديرون بطلا المحترفين في «ترايثلون دبي»

دبي (الاتحاد)



حصد الأميركي مورجان بيرسون لقب فئة الرجال، والسويسرية جولي ديرون لقب السيدات، في المحترفين، للسباق الرئيسي لبطولة ترايثلون دبي T100 العالمي، حيث أقيم السباق بمشاركة ألمع نجوم العالم، في منافسات قوية امتدت لمسافة 100 كلم، بواقع 2 كلم سباحة و80 كلم ركوب الدراجات الهوائية و18 كلم جرياً.

وانطلق الرياضيون من جميرا 3 حيث أقيمت منافسات السباحة، من ثم ركوب الدراجات التي عبروا خلالها بأبرز معالم دبي، قبل وصولهم إلى مضمار ميدان، من ثم الوصول خط النهاية بينما كان يظهر برح خليفة شامخاً في الأفق.

وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.

وجاء فوز بيرسون بفئة الرجال المحترفين، بعد اعتماد منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد الدولي للترايثلون، نتائج المتسابقين بعد اللفة السابعة، تماشياً مع إرشادات الاتحاد الدولي للترايثلون في حالات عدّ اللفات ونظام التوقيت، وعلى صعيد الترتيب العام، حقق الألماني ميكا نودت المركز الثاني، فيما جاء الإيطالي جريجوري بارنابي في المركز الثالث.

وتألقت السويسرية جولي ديرون، العائدة من الإصابة، لتحرز المركز الأول في فئة السيدات المحترفات، وحلت بالمركز الثاني البريطانية كيت وو، وبالمركز الثالث البريطانية جيسيكا ليرمونث.

وتشير النتائج إلى أن المنافسة ما تزال مفتوحة على مصراعيها على لقبي بطل موسم «السباق إلى قطر» للرجال والسيدات، وذلك مع إقامة الجولة الختامية في قطر 12 و13 ديسمبر المقبل، مع تقدم ديرون إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى قطر» بفضل هذا الانتصار في دبي.

ويحصل بطل الموسم على مبلغ 200 ألف دولار لكل من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى الجوائز المالية المقدمة في بقية الجولات بإجمالي جوائز يتخطى 7 ملايين دولار تقدم للرياضيين على مدار الموسم.