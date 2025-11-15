الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سينر إلى «النهائي الثالث» في «ختامية التنس»

سينر إلى «النهائي الثالث» في «ختامية التنس»
15 نوفمبر 2025 22:54

تورينو (أ ف ب)

بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانياً عالمياً وحامل اللقب نهائي بطولة «أيه تي بي» الختامية في التنس للمرة الثالثة توالياً، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور 7-5 و6-2 في تورينو ضمن الدور نصف النهائي.
ويقترب سينر من خوض منازلة جديدة مع غريمه التقليدي الإسباني كارلوس ألكاراز الذي حسم صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية العام الحالي في مستهل البطولة الحالية، ذلك في حال اجتاز الأخير عقبة الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم.
وقال سينر عقب نهاية اللقاء «إنه الحدث الأخير في العام، ومن الرائع أن أُنهي الموسم بهذه الطريقة».
وأضاف «كانت مباراة صعبة، خصوصاً في بداية المجموعة الأولى، شعرتُ أنه يقدّم إرسالات ممتازة ودقيقة للغاية».
وتابع «في المجموعة الثانية كسرتُ إرساله مبكراً، ثم ارتفع مستواي، حاولت أن أكون أكثر عدوانية في اللعب، وقد نجح ذلك، لكنها كانت مباراة صعبة».
وكسب سينر اليد الطولى في المجموعة الأولى في وقت متأخر، بعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الحادي عشر ليتقدم 6-5، ثم ما لبث أن حسم المجموعة على إرساله بعد ساعة وست دقائق.
وشكّل ذلك نقطة تحوّل رئيسة في مجرى المباراة، حيث هيمن الإيطالي بشكل شبه تام على المجموعة الثانية، ليحقّق فوزه الثالث عشر من 13 مواجهة جمعته بالأسترالي.
وكان دي مينور بلغ نصف النهائي بعدما حقق فوزاً واحداً في ثلاث مباريات خلال دور المجموعتين.
ولم يخسر سينر إرساله في اربع مباريات خاضها في البطولة الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم للعام الحالي، في طريقه للنهائي.
وفاز سينر، الحائز على أربع بطولات كبرى، بإجمالي 18 مجموعة خاضها في تورينو، حيث هزم الأميركي تايلور فريتس في نهائي العام الماضي، محققاً سلسلة من 30 انتصاراً متتالياً في الملاعب الصلبة داخل القاعة.
كما لم يتخل ابن الـ 24 عاماً عن أي مجموعة في البطولة الختامية، منذ خسارته نهائي 2023 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ويتفوّق ألكاراز في أربع من مبارياته الخمس أمام سينر هذا الموسم، مع العلم أن جميع هذه المواجهات جاءت في نهائي بطولات، من بينها رولان جاروس الفرنسية وفلاشينج ميدوز الأميركية.
أما تفوّق سينر الوحيد هذا العام فجاء في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، لكنه خسر منازلة ستبقى خالدة في الأذهان أمام ألكاراز، بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو.
ونوه سينر «الوصول إلى النهائي للعام الثالث على التوالي يعني لي الكثير».
وتابع «الأجواء هنا رائعة للعب التنس، والمكان مثالي لاختتام هذا الموسم الجميل، (الأحد) سأستمتع بالمباراة وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة».

التنس
إيطاليا
تورينو
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
