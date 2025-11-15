الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إستيفاو وكاسيميرو يقودان البرازيل إلى الفوز على السنغال

إستيفاو وكاسيميرو يقودان البرازيل إلى الفوز على السنغال
15 نوفمبر 2025 23:22

 
لندن (أ ف ب)

قاد الموهبة الصاعدة الشاب إستيفاو والمخضرم كاسيميرو منتخب البرازيل للفوز على السنغال 2-0 ودياً على ملعب الإمارات ستاديوم في لندن أمام 58 ألف متفرج، ضمن استعداد المنتخبين لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.
وصحح منتخب «السيليساو» مساره بعدما كان فرّط بتقدمه بهدفين أمام اليابان ليخرج خاسراً 2-3 في مباراة ودية في طوكيو في أكتوبر.
وزج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب «راقصي السامبا» بتشكيلة هجومية ضمت إلى جانب إستيفاو كلا من ماتيوس كونيا ورودريجو وفينيسيوس جونيور.
وسيطر لاعبو البرازيل على الشوط الأول، فأصاب كونيا مهاجم مانشستر يونايتد القائم مرتين في ربع الساعة الاول، قبل أن يمنح إستيفاو الذي يرتدي قميص تشيلسي الأفضلية لبلاده بافتتاحه التسجيل بتسديدة في الزاوية البعيدة للحارس إدوارد ميندي (28).
وهو الهدف الرابع لابن الـ 18 عاماً في مباراته الدولية العاشرة.
وضاعف كاسيميرو البالغ 33 عاماً النتيجة بعدما روض بطريقة رائعة كرة من ركلة حرة نفذها رودريجو، وسددها في الزاوية العليا (35).
واستدعى أنشيلوتي لاعب خط الوسط الدفاعي لمانشستر يونايتد مجدداً إلى التشكيلة في نهاية مايو، بعد عشرة أيام من تسلمه مهامه الفنية عقب رحيله عن ريال مدريد الإسباني.
وكاد إيليمان نداي أن يقلّص الفارق للسنغال بعد فترة وجيزة من الاستراحة عقب خطأ من الحارس إيدرسون، لكن كرته ارتطمت بالقائم (52).
ولم يظهر ساديو ماني، أفضل لاعب إفريقي مرتين، بصورة جيدة فغادر الملعب في الدقيقة 75 ضمن تغييرات عديدة للفريقين، في حين خاض إبراهيم مباي (17 عاماً) الجناح الشاب لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مباراته الدولية الأولى مع «أسود تيرانجا» بعدما دخل بديلاً.
وتأهلت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل بعدما احتلت المركز الخامس في المجموعة المشتركة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية.
في المقابل، فازت السنغال، بطلة أمم إفريقيا 2021، على موريتانيا الشهر الماضي لتلحق بركب المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026.
وتلعب البرازيل أمام تونس في ملعب بيار-موروا في ليل، في حين تواجه السنغال التي تتحضر للبطولة القارية (21 ديسمبر- 18 يناير) كينيا ودياً في أنطاليا التركية.

 

كأس العالم
مونديال 2026
البرازيل
السنغال
كارلو أنشيلوتي
كاسيميرو
