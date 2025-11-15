الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لاعب مانشستر سيتي يصدم جوارديولا!

لاعب مانشستر سيتي يصدم جوارديولا!
15 نوفمبر 2025 23:30


لندن (د ب أ)

تلقى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي صدمة قوية، بعدما قرر اللاعب الشاب هان ويلهوفت-كينج التركيز على دراسة القانون في جامعة أوكسفورد بدلاً من مواصلة التدريب مع الفريق الأول.
لاعب خط الوسط الدفاعي يتدرب بشكل منتظم مع الفريق الأول، بعدما تألق مع فريق 21 عاماً بالنادي، عقب رحيله عن توتنهام في وقت سابق.
لكن ويلهوفت-كينج اجتاز اختبار الكفاءة الوطنية للقانون، بعدما تقدم للدراسة في الجامعة، وحصل على فرصة الانضمام إلى «أوكسفورد» في يناير.
وعلى الرغم من مزاملة أسماء كبرى في مانشستر سيتي مثل النرويجي إيرلينج هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين في وقت سابق، خلال التدريبات، لكن اللاعب الذي مثل منتخب إنجلترا تحت 16 عاماً، قرر أن يرحل عن الفريق.
وقال ويلهوفت-كينج لصحيفة «جارديان» البريطانية: «لم أكن استمتع بالأمر، لا أعرف لماذا، ربما البيئة المحيطة، شعرت بالملل كثيراً أيضاً».
وأضاف: «سوف تتدرب، ثم تعود إلى المنزل، ثم لا تفعل شيئاً حقاً».
وتابع: «بالمقارنة مع الوضع الآن، فأنا أعاني من أجل أن أجد وقتاً في يومي».
وأوضح: «فأنا ما بين الدراسة والخروج مع الأصدقاء، واللعب من أجل فريق الجامعة، وكذلك الكلية».
وأضاف اللاعب: «لطالما شعرت بغياب التحفيز في كرة القدم، ولا تفهمني بشكل خاطئ، لازلت أحب الكرة، لكنني شعرت بأنني أستطيع أن أقوم بما هو أكثر».

 

 

