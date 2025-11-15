برشلونة يستعرض أمام ريال مدريد في «كلاسيكو السيدات»



مدريد (د ب أ)



حسم فريق برشلونة فوزه على غريمه ريال مدريد 4 - صفر، في كلاسيكو الجولة الحادية عشر من دوري كرة القدم الإسبانية للسيدات.

وسجلت إيوا بايور هدفين في الدقيقتين 15 و30 لتتقدم لبرشلونة بثنائية في الشوط الأول.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني سجل برشلونة ثنائية أخرى حملت توقيع السويسرية سيدني شيرتنليب، وآيتانا، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة تعزز صدارته للترتيب. ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، مقابل 23 نقطة لريال مدريد الوصيف الذي قد يتراجع أكثر في الترتيب حال فوز ريال سوسيداد الثالث بنفس الرصيد الاثنين على أتلتيك بلباو.