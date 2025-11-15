«إسبانيا 30» تحطم الرقم القياسي!



تفليس (رويترز)



سجل المهاجم المتألق ميكل أويارزابال هدفين، ليقود إسبانيا إلى سحق جورجيا 4-صفر خارج الديار، لتحقق رقماً قياسياً وطنياً جديداً، وتضع قدماً في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم العام المقبل.

ورفع فوز إسبانيا الكبير في تفليس، والذي هز فيه مارتن زوبيمندي وفيران توريس الشباك أيضاً، رصيدها إلى 15 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الخامسة بعدما سجلت 19 هدفاً ولم تتلق أي هدف.

ويتعين على تركيا، صاحبة المركز الثاني والتي تغلبت على بلغاريا 2-صفر، أن تفوز على إسبانيا 7-صفر في إشبيلية يوم الثلاثاء المقبل لتتصدر المجموعة وتحصل على بطاقة التأهل المباشر للنهائيات.

وحقق فريق المدرب لويس دي لا فوينتي الآن سلسلة من 30 مباراة دون هزيمة محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 29 مباراة الذي شاركه مع الجيل الذهبي للمدرب فيسنتي ديل بوسكي بين عامي 2010 و2013.

وافتتح أويارزابال التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11 في مباراته الدولية الخمسين.

وحرم القائم أليكس باينا من التسجيل لكن أبطال أوروبا ضاعفوا تقدمهم في الدقيقة 22 عندما مرر فابيان رويز الكرة إلى زوبيمندي الذي وضعها في الشباك بهدوء.

وكانت الأمور سهلة للغاية بالنسبة لإسبانيا التي نجحت في اختراق دفاع جورجيا مرة أخرى في الدقيقة 35 بعد تمريرة باينا إلى أويارزابال الذي مررها إلى توريس الذي سجل الهدف.

وسجل أويارزابال هدفه الثامن في آخر ثماني مباريات له مع إسبانيا في الدقيقة 63، بعدما حول تمريرة عرضية رائعة من توريس إلى الشباك برأسه.

وقضت الهزيمة على أي أمل لجورجيا في التأهل إلى الملحق.