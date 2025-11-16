الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النمسا والبوسنة.. معركة «التأهل المباشر»!

النمسا والبوسنة.. معركة «التأهل المباشر»!
16 نوفمبر 2025 08:38

 
نيقوسيا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل إلى «المونديال» بـ«شباك نظيفة»!
فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»


بقي تأهل منتخب النمسا إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ 1998 معلقاً حتى الجولة الأخيرة، رغم انتصارها على مضيفتها قبرص 2-0، وذلك بعد فوز البوسنة والهرسك على رومانيا 3-1 ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية.
وتحتل النمسا المركز الأول في المجموعة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن البوسنة، ما يعني أن المعركة على بطاقة التأهل المباشر ستبقى قائمة حتى الجولة الأخيرة حين يتواجه المنتخبان في قمة نارية في فيينا.
وفي حين يكفي النمسا التعادل من اجل حسم تأهلها، تحتاج البوسنة إلى النقاط الثلاث من أجل العبور إلى مونديال 2026.
ويدين المنتخب النمساوي بفوزه الثمين إلى ثنائية ماركو أرناوتوفيتش (18 من ركلة جزاء و55).
وتعود آخر مشاركة للنمسا في كأس العالم إلى عام 1998 في فرنسا، عندما خرجت من الدور الاول. فيما تبقى أفضل نتيجة لها حلولها في المركز الثالث بمونديال 1954 في سويسرا.
وفي زينيكا، عوّض المنتخب البوسني تأخره بهدف مستغلاً النقص العددي في صفوف نظيره الروماني ليخرج بثلاث نقاط ثمينة.
وفاجأت رومانيا أصحاب الأرض بهدف التقدم عبر دانيال بيرليجيا (17)، قبل أن يفرض المهاجم المخضرم إدين دجيكو التعادل لبوسنة في مستهل الشوط الثاني (49).
وشكّل طرد دينيس دراجوس من الجانب الروماني في الدقيقة 68 نقطة تحوّل في المباراة، إذ استغل أصحاب الأرض تفوقهم العددي ليسجلوا هدفين عبر إسمير باجراكتارفيتش مهاجم أيندهوفن الهولندي (79) وهاريس تاباكوفيتش (90+4).
وتسعى البوسنة للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2014، بعدما أصبحت دولة مستقلة عن يوغوسلافيا في عام 1992.
وفقدت رومانيا حظوظها في خوض الملحق بعدما منيت بخسارتها الثالثة، إذ تجمّد رصيدها عند 10 نقاط في المركز الثالث.

كأس العالم
مونديال 2026
النمسا
قبرص
البوسنة والهرسك
رومانيا
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©