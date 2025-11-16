«ضربة موجعة» للدنمارك في سباق «مونديال 2026»!



كوبنهاجن (رويترز)



عادت الدنمارك من تأخرها لتتعادل 2-2 مع روسيا البيضاء، لتفقد فرصة ذهبية للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، بعد خسارة أسكلتندا صاحبة المركز الثاني 3-2 في اليونان.

ويتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة برصيد 11 نقطة، وسيسافر إلى جلاسكو لمواجهة أسكتلندا، التي تتأخر عنه بنقطة واحدة، يوم الثلاثاء، بعد أداء متواضع أمام جماهيره التي أطلقت صافرات الاستهجان عند النهاية بعدما فرط الفريق في نقطتين في مباراة كان يجب أن يفوز بها بسهولة.

وبدأت الدنمارك المباراة بشكل رائع عندما منح الجناح ميكل دامسجارد فريقه التقدم بتسديدة استقرت في الزاوية البعيدة.

وبدا أن روسيا البيضاء، التي خسرت 6-صفر على أرضها أمام الدنمارك، ربما تتعرض لهزيمة ثقيلة أخرى.

لكن الدنماركيين فشلوا في استثمار العديد من الفرص، وتعادل الفريق الزائر في الشوط الثاني عندما أدرك فاليري جروميكو التعادل في الدقيقة 62، بتسديدة في شباك الحارس كاسبر شمايكل في مفاجأة غير متوقعة تماماً.

وجاء الأسوأ لصاحب الأرض بعد ثلاث دقائق فقط، إذ مرر جروميكو الكرة إلى نيكيتا ديمتشينكو الذي سجل مباشرة ليصدم الجماهير.

وأدرك جوستاف إيساكسن التعادل للدنمارك في الدقيقة 79، ما دفع صاحب الأرض لشن هجوم شامل، لكن رغم اندفاعهم بكل ما لديهم لم يتمكنوا من تسجيل هدف الفوز، وسيتعين عليهم الآن السفر إلى أسكتلندا والحصول على نقطة واحدة على الأقل لضمان التأهل.