سويسرا على أعتاب كأس العالم



جنيف (رويترز)



فازت سويسرا 4-1 على السويد لتضع قدماً في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ تتصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن كوسوفو صاحبة المركز الثاني، وتتفوق أيضاً بفارق كبير من الأهداف.

وتتصدر سويسرا المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على كوسوفو التي فازت على سلوفينيا خارج أرضها 2-صفر.

وتستضيف كوسوفو منتخب سويسرا في مباراتها الأخيرة بالتصفيات يوم الثلاثاء، ولكن مع تفوق سويسرا بفارق كبير من الأهداف، من المرجح أن تكتفي بمركز وصيف المجموعة.

وبدأ المنتخب السويسري المباراة بقوة، عندما افتتح بريل إمبولو التسجيل بتسديدة رائعة من اللمسة الأولى في الدقيقة 13، لكن بنيامين نايجرين عادل النتيجة للسويديين الذين أنهوا الشوط الأول بقوة تحت قيادة المدرب الجديد جراهام بوتر.

وبدعم من جماهيرها، تقدمت سويسرا مرة أخرى بعد مرور ساعة، حين احتسبت ركلة جزاء على حارس مرمى السويد فيكتور يوهانسون بسبب عرقلة إيمبولو داخل المنطقة ونفذ جرانيت تشاكا الركلة بنجاح.

وقلب هذا الهدف الموازين لمصلحة أصحاب الأرض وحسموا النقاط الثلاث في الدقيقة 75 عندما سدد دان ندوي الكرة في مرمى يوهانسون لتصبح النتيجة 3-1 قبل أن يكمل البديل يوهان مانزامبي رباعية فريقه في الوقت بدل الضائع.

ولا يزال لدى السويد، التي أقالت مدربها يون دال توماسون بعد مشوار مخيب تذيلت خلاله الترتيب بنقطة واحدة، فرصة للتأهل عبر نتائجها في دوري الأمم الأوروبية.