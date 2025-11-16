الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

إيمانويل توماس يتألق بعد الخروج من السجن!

إيمانويل توماس يتألق بعد الخروج من السجن!
16 نوفمبر 2025 10:20


لندن (د ب أ)

فاز برينتري على ترورو 2-صفر في الدوري الإنجليزي الوطني لكرة القدم، ليضع الفريق حداً لسلسلة من ثماني مباريات لم يحقق فيها أي فوز. كان نجم اللقاء بلا منازع جاي إيمانويل-توماس البالغ من العمر 34 عاماً، الذي شارك بديلاً، وسجّل هدفاً حاسماً من ركلة حرة في وقت متأخر، في أول ظهور له مع الفريق.
وانضم إيمانويل-توماس إلى برينتري قبل ساعة واحدة فقط من انطلاق المباراة، بعد فترة قصيرة قضاها مع فريق إيه إف سي توتون. تجدر الإشارة إلى أن اللاعب، الذي تدرّب سابقاً في صفوف أرسنال، خرج من السجن في وقت سابق من هذا العام، بعد قضاء 10 أشهر من حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لتورُّطه في قضية تهريب مخدرات، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وافتتح إيمانويل-توماس التسجيل لفريقه من ركلة حرة مباشرة قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ثم أضاف جون أكيندي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

إنجلترا
الدوري الإنجليزي
كرة قدم
البريميرليج
أرسنال
