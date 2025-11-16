إيمانويل توماس يتألق بعد الخروج من السجن!



لندن (د ب أ)



فاز برينتري على ترورو 2-صفر في الدوري الإنجليزي الوطني لكرة القدم، ليضع الفريق حداً لسلسلة من ثماني مباريات لم يحقق فيها أي فوز. كان نجم اللقاء بلا منازع جاي إيمانويل-توماس البالغ من العمر 34 عاماً، الذي شارك بديلاً، وسجّل هدفاً حاسماً من ركلة حرة في وقت متأخر، في أول ظهور له مع الفريق.

وانضم إيمانويل-توماس إلى برينتري قبل ساعة واحدة فقط من انطلاق المباراة، بعد فترة قصيرة قضاها مع فريق إيه إف سي توتون. تجدر الإشارة إلى أن اللاعب، الذي تدرّب سابقاً في صفوف أرسنال، خرج من السجن في وقت سابق من هذا العام، بعد قضاء 10 أشهر من حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لتورُّطه في قضية تهريب مخدرات، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وافتتح إيمانويل-توماس التسجيل لفريقه من ركلة حرة مباشرة قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ثم أضاف جون أكيندي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.