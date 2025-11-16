الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدافع البرازيل يُصيب أرسنال بالقلق!

مدافع البرازيل يُصيب أرسنال بالقلق!
16 نوفمبر 2025 10:26

 
لندن (د ب أ)

يعيش نادي أرسنال متصدِّر الدوري الإنجليزي الممتاز حالة من القلق، بعد إصابة مدافعه الأساسي جابرييل، الذي اضطُر لمغادرة مباراة منتخب البرازيل الودية أمام السنغال، وهو يعرج، قبل نهاية الساعة الأولى من اللقاء الذي جرى على ملعب الإمارات في لندن.
وسقط المدافع البالغ من العمر 27 عاماً على الأرض في الدقيقة 60، وتلقّى العلاج على موضع إصابته في الفخذ اليمنى، قبل أن يقرر المدرب كارلو أنشيلوتي استبداله. ويمثّل غياب جابرييل ضربة قوية لأرسنال، خاصة بعد البداية الممتازة للموسم، والتي اعتمدت بشكل كبير على قوة الدفاع، حيث لم يستقبل الفريق سوى خمسة أهداف فقط في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب البرازيل فاز على السنغال بهدفين نظيفين سجّلهما نجم تشيلسي الشاب إستيفاو ولاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو.

