بيليكانز يقيل مدربه لسوء النتائج



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أقال نيو أورليانز بيليكانز مدربه الشاب ويلي جرين، بعد بداية سيئة تلقّى خلالها 10 هزائم، مقابل فوزين فقط، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفقاً لما أعلن نائب الرئيس التنفيذي للنادي جو دومارز.

قال دومارز (62 عاماً) الذي أحرز لقب الدوري مرتين كلاعب وانضم إلى بيليكانز في أبريل، في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي: «كنت أنتظر أن ينافس الفريق بقوة كل ليلة».

وأضاف: «إذا بدأنا نخسر بالطريقة ذاتها مراراً وتكراراً، فهذا لا يعني أننا نتطور».

وتابع: «قبل أن تتمكن من تحقيق أي إنجاز في الدوري، عليك أن تُرسِّخ ذلك بداية كفريق، كان هذا التقدير (الذي أدى إلى التغيير) أكثر من الهوية، أكثر من الهجوم أو الدفاع، أو سجل الفوز والهزائم».

وسيتولى المساعد جيمس بوريجو منصب المدرب الموقت، علماً أن ابن الـ 48 عاماً سبق له الإشراف على تدريب شارلوت هورنتس، كما كان مرشحاً لشغل منصب المدرب الرئيس في ليكرز وكليفلاند كافالييرز في عام 2024.

وتوقّع دومرز أن يبقى بوريجو في منصبه بدلاً من غرين (44 عاماً) حتى نهاية الموسم.

واستهل بيليكانز الذي اضطر للتعامل مع غياب العديد من كوادره الأساسية بسبب الإصابات، الموسم الجديد بأسوأ طريقة ممكنة، إذ تلقّى ست هزائم توالياً.

وخاض زيون وليامسون خمس مباريات فقط بسبب إصابة في أوتار ركبته، وهي مشكلة أعاقت مسيرته خلال أربعة مواسم توالياً، فيما غاب جوردان بول عن الملاعب بسبب شدٍّ في العضلة الخلفية، ولا يزال ديجونتي موراي يتعافى من تمزق في وتر أخيل تعرّض له في كانون الثاني/يناير الماضي.

كما خسر بيليكانز ثلاثاً من مبارياته الست الأولى بفارق 30 نقطة على الأقل، وتلقّت سلته 120 نقطة على الأقل في 5 مباريات توالياً مع بداية الموسم.

وكانت الخسارة أمام لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 104-118، الرابعة توالياً لبيليكانز القابع في قاع ترتيب المنطقة الغربية.