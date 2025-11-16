الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب النرويج يعاني «وعكة» خطيرة

مدرب النرويج يعاني «وعكة» خطيرة
16 نوفمبر 2025 10:37

ميلان (د ب أ)

تعرّض النرويجي أجي هاريدي، المدرب السابق لفريق مالمو السويدي ومنتخب الدنمارك، لوعكة صحية خطيرة. ويتواجد هاريدي حالياً في ميلانو، التي تستضيف مباراة إيطاليا والنرويج في تصفيات كأس العالم الأحد، حيث كان من المقرر أن يكون ضيفاً في شبكة تلفزيون «إن آر كيه» خبيراً لتحليل المباراة، لكنه الآن ليس في حالة صحية تسمح بذلك».
وأرسل ستوله سولباكين، مدرب منتخب النرويج، رسالة تحية مؤثرة لهاريدي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة إيطاليا.
وقال سولباكين: «أُرسل تحياتي، لأجي هاريدي، والذي يخوض حرباً مع المرض، إنه أحد أفضل اللاعبين، ولديه مسيرة تدريبية رائعة، وحقق انتصارات مع الدنمارك والسويد والنرويج، كأحد النرويجيين القلائل، كانت لديه خبرة المشاركة في كأس العالم مدرباً، ويعرف الأمر جيداً».
وخلال مسيرته لاعباً، مثّل هاريدي، فريقي هود ومولده في النرويج، كما لعب لمانشستر سيتي ونوريتش سيتي في إنجلترا، ومثّل منتخب النرويج في 50 مباراة دولية. ويملك هاريدي مسيرة متميزة مدرباً، حيث كان أفضل إنجازاته التأهل مع مالمو لدوري أبطال أوروبا عدة مرات، كما وصل في قيادة الدنمارك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2018، وفي العام الماضي رحل عن تدريب منتخب آيسلندا.

