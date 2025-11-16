الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدافع أرسنال يخرج من قائمة إيطاليا

مدافع أرسنال يخرج من قائمة إيطاليا
16 نوفمبر 2025 10:39


روما (د ب أ)

خرج الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع أرسنال الإنجليزي، من قائمة إيطاليا قبل مواجهة النرويج، الأحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، لكنه لن يعود إلى فريقه الذي يستعدُّ لمواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن.
انضم كالافيوري إلى قائمة إيطاليا التي اختارها المدرب جينارو جاتوزو، والمكونة من 27 لاعباً لخوض مباراتي مولدوفا والنرويج في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، لكن لاعب أرسنال عانى من مشاكل بدنية منذ بداية انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.
تدرَّب مدافع بولونيا السابق بشكل فردي خلال الجزء الأول من الأسبوع، وغاب عن فوز إيطاليا 2 - صفر على مولدوفا يوم الخميس.
وبقي اللاعب في معسكر منتخب بلاده، ساعياً لاستعادة كامل لياقته البدنية في الوقت المناسب لمباراة النرويج في التصفيات.
ولكن أكد جاتوزو، في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة النرويج، أن ريكاردو كالافيوري لن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة، ولكنه لن يعود إلى أرسنال، بل سيتابع مباراة منتخب بلاده من ملعب سان سيرو رفقة زميله ساندرو تونالي.
وقبل أيام قليلة خرج مويس كين ونيكولو كامبياجي من قائمة إيطاليا أيضاً.

 

