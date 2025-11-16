الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كين: توخيل قادر على بناء منتخب يفوز بكأس العالم

كين: توخيل قادر على بناء منتخب يفوز بكأس العالم
16 نوفمبر 2025 10:58

 
تيرانا (د ب أ)

أبدى هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، ثقته في توافق الآراء داخل منتخب «الأسود الثلاثة»، في ظل سعي الألماني توماس توخيل لبناء فريق قوي يمكنه الفوز بلقب كأس العالم العام المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توخيل يسعى لتعزيز الشعور بالأخوة داخل الفريق، وذلك بعد تأهُّل المنتخب الإنجليزي إلى البطولة قبل جولتين من نهاية التصفيات.
وقال كين: «الشعور مختلف فيما يتعلق بطريقة عملنا وما هي عليه الأمور، لكنني أشعر دائماً بأن البيئة المحيطة هي جزء كبير من ثقافتنا وما نحاول بناءه».
وأضاف: «حتى مع جاريث ساوثجيت كانت لدينا هوية كبيرة، لدينا الآن مرحلة انتقالية بين جاريث وتوماس توخيل وهذا فارق كبير».
وأوضح: «أعتقد أن الجميع يشعر بالجاهزية ليكون جزءاً من ذلك، إنهم يريدون الانضمام إلينا وإظهار قدراتهم في التدريبات والمباريات، وهم يريدون إثبات قدراتهم للمدرب واستحقاقهم الانضمام إلى الفريق في الصيف».
وتابع: «نحن في منتصف الموسم، وهي مرحلة صعبة للعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، ومن المهم أن نحظى بوقت نستطيع فيه بناء فريق يكون جاهزاً للصيف».

كأس العالم
مونديال 2026
منتخب إنجلترا
توماس توخيل
هاري كين
