أبرز الأخبار
مدرب ألبانيا يسخر من غزارة التهديف لإنجلترا!

مدرب ألبانيا يسخر من غزارة التهديف لإنجلترا!
16 نوفمبر 2025 11:02

 
تيرانا (د ب أ)

تحدّث البرازيلي سيلفينهو، مدرب منتخب ألبانيا، بشكل ساخر عن السجلّ التهديفي المميز لمنافسه القادم في تصفيات كأس العالم منتخب إنجلترا، مؤكداً أنه «مثير للاشمئزاز». وتأهل منتخب إنجلترا بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث حقق وصيف بطل أوروبا في آخر نسختين، 7 انتصارات في 7 مباريات، مسجلاً 20 هدفاً، بينما لم يستقبل أي أهداف.
وبدأ الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا عهده في قيادة المنتخب، بالفوز في ألبانيا 2 - صفر التصفيات، بينما يتوقّع المدرب سيلفينهو، اختباراً أصعب من ذلك الذي واجهه المنتخب الألباني في مارس بملعب ويمبلي.
وقال سيلفينهو، المدافع الأيسر السابق لأرسنال ومانشستر سيتي: «للأسف، يجب عليّ أن أعترف بأنهم أقوى مما كانوا عليه منذ 6 أشهر».
وتابع: «الأرقام مذهلة، إنه شيء مثير للاشمئزاز، ماذا عساي أن أقول؟!».
وتابع في تصريحاته التي نقلها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لكننا سعداء أننا سنواجه أحد أفضل الفرق، وسنحاول القيام بعملنا».
وأضاف: «اللاعبون لديهم الثقة، ويحبون ما يقومون به في الملعب، سنعمل على أن نجهز شيئاً، ونحاول التسجيل، وأن نقدم مباراة كبيرة».
وتابع: «لقد سمعت في حياتي أن كرة القدم 90 دقيقة يمكن أن يحدث فيها أي شيء».
وتدخل ألبانيا لقاء الأحد في تيرانا مدعومة باحتلال المركز الثاني في المجموعة، والمؤهل للملحق في تصفيات كأس العالم، وهو ما جاء في ضوء الفوز على أندورا المباراة الماضية، وفوز إنجلترا 2 - صفر على صربيا.
وتابع سلفينهو قائلاً: «نحن سعداء للغاية بفريقنا، ولأول مرة سنلعب الملحق في مارس، لكن الأمر سيكون مختلفاً تماماً».
وأضاف: «ستكون مباراة كبيرة وصعبة أيضاً، أمام مدرب رائع، وأنا أحبه، والطريقة التي يعتمد عليها، وهو لديه أيضاً أفضل لاعبين في العالم».

كأس العالم
مونديال 2026
منتخب إنجلترا
ألبانيا
