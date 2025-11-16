الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!

القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
16 نوفمبر 2025 11:52

 
لوس أنجلوس (أ ب)

ألقت الشرطة القبض على باتريك بيفرلي النجم السابق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ووجّهت إليه تهمة الاعتداء الجنائي، فيما وصفته الشرطة في تكساس بأنه حادث «عنف أسري».
وذكرت شرطة مقاطعة فورت بيند أن بيفرلي، البالغ من العمر 37 عاماً، جرى اعتقاله صباح الجمعة في منزل يقع في روشارون، وتم تحديد الكفالة بمبلغ 40 ألف دولار. وطلب بيفرلي من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي «عدم تصديق كل ما يرونه على الإنترنت».
وسجّل بيفرلي ظهوره الأخير في دوري السلة الأميركي عبر بوابة ميلووكي باكس في عام 2024، بعد أن سبق له اللعب ضمن صفوف هيوستن روكتس ولوس أنجلوس كليبرز، وعدة أندية أخرى، خلال مسيرة امتدت 12 عاماً.

