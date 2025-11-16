إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك



معتصم عبدالله (أبوظبي)



كتب النجم الروسي إسلام ماخاتشيف فصلاً جديداً في مسيرته الذهبية، بعدما توِّج بلقب وزن «الويلتر»، إثر فوزه المستحق على الأسترالي جاك ديلا مادالينا بقرار الإجماع، في الحدث الرئيسي لبطولة «يو إف سي 322» في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك فجر الأحد.

وقدّم ماخاتشيف «34 عاماً» أداءً استثنائياً طوال الجولات الخمس، معتمداً على تفوقه في المصارعة والتحكم الأرضي، ليحسم المواجهة بالأرقام (50-45 و50-45 و50-45) ويُصبح المقاتل الحادي عشر في تاريخ «يو إف سي» الذي يُحرز لقبين في فئتين مختلفتين.

ورفع إسلام ماخاتشيف رصيده إلى 28 انتصاراً، مقابل خسارة واحدة، بينما واصل سلسلة انتصاراته القياسية داخل «القفص»، محققاً انتصاره السادس عشر على التوالي، ليعادل رقم الأسطورة أندرسون سيلفا، حيث لم يتعرض ماخاتشيف للهزيمة منذ عام 2015، مؤكداً قدرته على الهيمنة مهما تغيّر وزنه.

أما ديلا مادالينا، صاحب الـ 29 عاماً، والذي كان يدافع عن لقبه للمرة الأولى، فقد عانى أمام ضغط ماخاتشيف وتوقيت إسقاطه المثالي، رغم سلسلة انتصاراته السابقة وتألقه بعد انتزاعه الحزام من بلال محمد قبل أشهر.

وأعرب ماخاتشيف عن سعادته، وقال: «هذا حلم حياتي، لم أتعب طوال النزال، وكنت واثقاً من قدرتي على السيطرة حتى النهاية» وبذلك يتربّع إسلام ماخاتشيف على قمة الويلتر، ويمنح اللعبة ملامح موسم أكثر إثارة عام 2026.