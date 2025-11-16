الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك

إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
16 نوفمبر 2025 12:06

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن السيطرة على قريتين في أوكرانيا
أميركا تكسب باراجواي بهدفي رينا


كتب النجم الروسي إسلام ماخاتشيف فصلاً جديداً في مسيرته الذهبية، بعدما توِّج بلقب وزن «الويلتر»، إثر فوزه المستحق على الأسترالي جاك ديلا مادالينا بقرار الإجماع، في الحدث الرئيسي لبطولة «يو إف سي 322» في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك فجر الأحد. 
وقدّم ماخاتشيف «34 عاماً» أداءً استثنائياً طوال الجولات الخمس، معتمداً على تفوقه في المصارعة والتحكم الأرضي، ليحسم المواجهة بالأرقام (50-45 و50-45 و50-45) ويُصبح المقاتل الحادي عشر في تاريخ «يو إف سي» الذي يُحرز لقبين في فئتين مختلفتين.
ورفع إسلام ماخاتشيف رصيده إلى 28 انتصاراً، مقابل خسارة واحدة، بينما واصل سلسلة انتصاراته القياسية داخل «القفص»، محققاً انتصاره السادس عشر على التوالي، ليعادل رقم الأسطورة أندرسون سيلفا، حيث لم يتعرض ماخاتشيف للهزيمة منذ عام 2015، مؤكداً قدرته على الهيمنة مهما تغيّر وزنه.
أما ديلا مادالينا، صاحب الـ 29 عاماً، والذي كان يدافع عن لقبه للمرة الأولى، فقد عانى أمام ضغط ماخاتشيف وتوقيت إسقاطه المثالي، رغم سلسلة انتصاراته السابقة وتألقه بعد انتزاعه الحزام من بلال محمد قبل أشهر.
وأعرب ماخاتشيف عن سعادته، وقال: «هذا حلم حياتي، لم أتعب طوال النزال، وكنت واثقاً من قدرتي على السيطرة حتى النهاية» وبذلك يتربّع إسلام ماخاتشيف على قمة الويلتر، ويمنح اللعبة ملامح موسم أكثر إثارة عام 2026.

أميركا
نيويورك
يو إف سي
روسيا
أستراليا
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©