الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أميركا تكسب باراجواي بهدفي رينا

أميركا تكسب باراجواي بهدفي رينا
16 نوفمبر 2025 13:26

 
فيلادلفيا (د ب أ)

واصل المنتخب الأميركي استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، بفوز مثير على ضيفه منتخب باراجواي 2-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب سوبارو بارك في فيلادلفيا.
وكانت هذه المباراة الأولى من أصل مباراتين وديتين للمنتخب الأميركي في نوفمبر، حيث يستعد الفريق لملاقاة أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل.
وتمكّن مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، جيو رينا، من تحقيق أقصى استفادة من اختياره في التشكيلة الأساسية، حيث سجّل الهدف الافتتاحي للمنتخب الأميركي في الدقيقة الرابعة بضربة رأس متقنة.
وسجّل مهاجم باراجواي أليكس آرسي هدف التعادل في الدقيقة العاشرة بضربة رأس، مستغلاً تمريرة ميجيل ألميرون، وعاد رينا للتألق وصنع هدف الفوز لزميله فولارين بالوجون في الدقيقة 71.

 

كأس العالم
مونديال 2026
أميركا
باراجواي
فيلادلفيا
أوروجواي
