البرازيلية ميشيل بطلة السيدات في دولية «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)



تُوِّجت البرازيلية ميشيل أولفييرا، بلقب النزال الرئيسي في النسخة الدولية 65 من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزها على مواطنتها لاني سيلفا، بقرار الحكام، في وزن القشة خلال المنافسات التي أقيمت في مركز العين الوطني للمعارض «أدنيك».

حضر منافسات البطولة وتوّج الفائزين، الشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومحمد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عضو اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وفي بقية النزالات، فاز البرازيلي برونو ماتشادو، على الأسترالي برنتن ممفود، بالاستسلام في أولى الجولات، في وزن الحر، وتم إعلان الأذربيجاني عبدالرحمن عليمغو مدوف فائزاً على الروسي أنوربيك دانييلكوف بسبب ضربة غير قانونية في وزن الحر.

كما فاز الثنائي العربي، الكويتي عبدالله بوشهري الأكثر مشاركة في البطولة، على الأوزبكي ديلاتبيك خوجييف، بإجماع الحكام في وزن الحر 73 كم، والمصري أحمد فارس على الإيطالي والتر كوجلياندرو بالإخضاع في وزن الريشة.

وشهدت البطولة إقامة 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً ومقاتلة، من مختلف دول العالم، وسط حضور جماهيري كبير.

من جانبه أكد محمد بن دلموج الظاهري، أن النجاح اللافت الذي حققته بطولة محاربي الإمارات يندرج ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها أبوظبي في استضافة أبرز البطولات الدولية والعالمية للفنون القتالية، ما رسّخ مكانتها كعاصمة لهذا النوع من الرياضات.

وأوضح أن التنظيم المتقن والمستوى الفني الرفيع للنزالات يعكسان الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي وتوفير بيئة عالمية للمنافسات.

وأضاف: «أبوظبي أصبحت وجهة يثق بها أبرز المقاتلين والمنصات العالمية، مؤكداً أن الحضور الجماهيري المتزايد يبرهن على قوة الحدث ودوره في اكتشاف المواهب وتطوير المشهد القتالي في المنطقة».

بدوره، أشاد فؤاد درويش بالنجاح النوعي الذي حققته بطولة محاربي الإمارات في منطقة العين، مؤكداً أن أبوظبي أثبتت مرة جديدة قدرتها على استضافة أهم النزالات العالمية بجودة تنظيمية تفوق التوقعات.

وأضاف أن البطولة أصبحت حدثاً منتظراً لدى محبي الفنون القتالية، لما تقدمه من نزالات قوية ومنافسات رفيعة المستوى تجمع أبرز المقاتلين من مختلف الدول.

وأوضح أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والبنية التحتية الرياضية المتطورة، أسهما في ترسيخ مكانة الإمارات كموطن للبطولات الكبرى، مؤكداً أن النسخة الأخيرة جسّدت طموح المنظمين وحرصهم على الارتقاء بالحدث إلى مستويات عالمية جديدة.

ومن جهتها أعربت البطلة ميشيل أوليفيرا عن سعادتها الغامرة بتحقيق لقب البطولة، مشيرة إلى أنها خاضت نزالاً قوياً أمام منافستها ولكنها نجحت في تحقيق حلمها بالفوز في العاصمة أبوظبي.