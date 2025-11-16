رئيس الوزراء العراقي يوجّه بتسهيل مهمة مشجعي «الأبيض»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



وجّه محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجهات المعنية بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين إلى العراق، لحضور مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي، المقررة الثلاثاء على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، ضمن إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن التوجيهات شملت دعوة روابط الجماهير العراقية إلى الترحيب بالأشقاء الإماراتيين بروح الأخوة والمحبة، وجعل حضورهم مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وإظهار كرم العراقيين وحسن ضيافتهم، والتشجيع بالروح الرياضية المعهودة.

وينتظر أن تشهد المواجهة حضوراً كبيراً من جماهير «الأبيض»، بعدما أعلن اتحاد الكرة توفير ثماني طائرات خاصة لنقل المشجعين إلى البصرة، فيما تغادر بعثة منتخبنا الوطني مساء اليوم إلى المدينة، استعداداً للمباراة المرتقبة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، انتهت بالتعادل 1-1، حيث تقدّم المنتخب العراقي عبر علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك «الأبيض» التعادل بواسطة لوان بيريرا في الدقيقة 18.

ويسعى منتخبنا إلى تعويض نتيجة الذهاب والقتال من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى الملحق العالمي الذي سيحدد آخر فريقين متأهلين إلى كأس العالم، في محاولة للعودة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ نسخة 1990، وفي المقابل، يطمح «أسود الرافدين» لبلوغ المونديال للمرة الثانية في تاريخهم بعد مشاركتهم الوحيدة في مكسيكو 1986.

ومن جانبه، عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم يابانياً بقيادة الحكم يوسوكي أراكي لإدارة المباراة، ويعاونه جون ميهارا (المساعد الأول) وكوتا وُتانابي (المساعد الثاني)، وذلك ضمن طواقم التحكيم المعتمدة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.