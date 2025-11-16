«فيكتوري تيم» يخوض الجولة الثانية لـ «عالمية إكس كات» في الكويت



دبي (الاتحاد)

أكمل فريق فيكتوري تحضيراته للمشاركة في الجولة الثانية في بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات»، التي تقام في الكويت من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث يخوض الفريق المنافسات بجاهزة تامة وثقة من أجل مواصلة تقديم النتائج الإيجابية هذا الموسم.

وكثّف الفريق تدريباته خلال الفترة الماضية، مع مشاركته بالزورق رقم 7، بقيادة المتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي، وهما الثنائي الذي تمكّن من قيادة «الفيكتوري تيم» لاعتلاء صدارة الترتيب العام برصيد 65 نقطة في الجولة الأولى التي أقيمت في الفجيرة في فبراير الماضي، حيث حسم الفريق الصدارة بعد فوزه بالسباق الثاني، مما منحه المركز الأول في الترتيب العام، فيما حلّ الفريق البريطاني، بقيادة سكوت ويليامز ومارتن كامبيل، في المركز الثاني في السباق الثاني، ليحتل وصافة الترتيب العام، فيما جاء فريق الفجيرة في المركز الثالث، بقيادة الإيطاليين روساريو وجيسيبي دي كولا.

ويتطلع الثنائي الإماراتي لمواصلة الأداء القوي، وذلك بعدما قادا فريق الفيكتوري لتحقيق المركز الثالث في الموسم الماضي برصيد 202 نقطة، والبناء على ذلك من أجل التواجد بقوة على منصة التتويج في هذا الموسم أيضاً.

واشتملت تحضيرات «الزورق 7» على إجراء اختبارات السرعة والأمان، إلى جانب رفع جاهزية اللياقة البدنية للمتسابقين، والتدريب على المسارات المتوقّع أن تكون مشابهة إلى حد كبير أجواء الجولة الثانية المقبلة في الكويت.

ويترأس محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعثة فريق الفيكتوري المشاركة في الجولة الثانية بالكويت، حيث أبدى ثقته الكبيرة بالثنائي الإماراتي سالم العديدي وعيسى آل علي بمواصلة تقديم أقوى المستويات، وقال: «طموح فريق فيكتوري كبير ومعلن منذ البداية وهو المنافسة على لقب الموسم، وندرك جيداً أهمية المرحلة الثانية التي تُشكّل محطة مفصلية في المنافسة هذا الموسم قبل إقامة الجولة الختامية في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وقد لمسنا مدى حرص جميع أعضاء الفريق على التحضير بقوة من أجل الظهور بمستوى مشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث العالمي، وبهدف أن يعزّز فريق الفيكتوري موقعه في صدارة الترتيب العام».

وأضاف: «المنافسة في سباقات الزوارق السريعة فئة الإكس كات، دائماً ما تكون قوية ومفتوحة في ظل قائمة الزوارق المشاركة من مختلف الجنسيات، إلا أننا استعددنا بالشكل المناسب للمرحلة المقبلة في الكويت، ويسعى الفريق إلى وضع تركيزه وخبراته بالكامل في السباق من أجل الخروج بالنتائج التي نطمح لتحقيقها».

وتشهد الجولة المقبلة مشاركة زوارق من الإمارات أيضاً، بتواجد فرق الشارقة والفجيرة وفاز مارين، إلى جانب فرق من السويد، والمملكة المتحدة، والنرويج، وإيطاليا والكويت.