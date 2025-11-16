مهرجان السلع البحري يكرم شركاء النجاح



الظفرة (وام)



كرم مهرجان السلع البحري في دورته الخامسة، الشركاء والجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، الذي انطلق في السابع من نوفمبر الجاري على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وبشراكة استراتيجية من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وسلم عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور زايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في الهيئة، الدروع وشهادات التكريم لممثلي الجهات الراعية الداعمة والمشاركة، التي أسهمت في إنجاح فعاليات المهرجان من خلال مشاركتها بعدد من الأنشطة والبرامج والخدمات لزوار المهرجان.

وشمل التكريم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، ومستشفيات الظفرة - صحة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ونادي أبوظبي للصقارين، ومجموعة تدوير، ونادي الظفرة للرماية، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة البيئة أبوظبي، والفريق التطوعي «الظفرة تستاهل»، ومحمية الغويفات، ومعرض المقتنيات القديمة.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في عدد من المسابقات الرياضية، شملت مسابقة السلع للسباحة، فئات 50 متراً و100 متر و400 متر، وسباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم لمسافة 15 كيلومتراً في خمس فئات للرجال والسيدات وأصحاب الهمم، والبندقية الهوائية للرجال، والقوس والسهم للرجال والنساء والصغار.