الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم مهرجان «اكتشاف المواهب»

«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم مهرجان «اكتشاف المواهب»
16 نوفمبر 2025 16:35

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة


أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى مشاركة 421 طالباً وطالبة في مهرجان اكتشاف المواهب بكل من العين والظفرة على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح النادي في بيان أن فعاليات العين شهدت مشاركة 97 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد المشاركين في فعاليات الظفرة 324 طالباً وطالبة.
وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت سباقات الجري، والقفز، ورمي الكرة الخفيفة، وجهاز قياس مرونة الظهر لتقييم اللياقة البدنية للمشاركين، وتعريفهم بقدراتهم الجسدية، وتبني أسلوب حياة نشط وصحي في بيئة آمنة.
وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية هذه الفعاليات ضمن استراتيجية اكتشاف المواهب، وتوفير بيئة محفزة للمواهب في هذه الفئة العمرية، لاسيما أن النادي احتفل مؤخراً بالذكرى الرابعة لتأسيسه.
ونوه الزعابي إلى تعاقد النادي مع البطلة الأولمبية التونسية حبيبة الغريبي، مدربة ومشرفة للمسافات، وهيثم نورالدين مدرباً ومشرفاً لقطاع الوثب، وفاطمة المرزوقي اختصاصية للتغذية، ضمن جهوده التطويرية.
 

نادي أبوظبي لألعاب القوى
الإمارات
العين
الظفرة
ألعاب القوى
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©