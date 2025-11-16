«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم مهرجان «اكتشاف المواهب»

أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى مشاركة 421 طالباً وطالبة في مهرجان اكتشاف المواهب بكل من العين والظفرة على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح النادي في بيان أن فعاليات العين شهدت مشاركة 97 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد المشاركين في فعاليات الظفرة 324 طالباً وطالبة.

وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت سباقات الجري، والقفز، ورمي الكرة الخفيفة، وجهاز قياس مرونة الظهر لتقييم اللياقة البدنية للمشاركين، وتعريفهم بقدراتهم الجسدية، وتبني أسلوب حياة نشط وصحي في بيئة آمنة.

وأكد خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية هذه الفعاليات ضمن استراتيجية اكتشاف المواهب، وتوفير بيئة محفزة للمواهب في هذه الفئة العمرية، لاسيما أن النادي احتفل مؤخراً بالذكرى الرابعة لتأسيسه.

ونوه الزعابي إلى تعاقد النادي مع البطلة الأولمبية التونسية حبيبة الغريبي، مدربة ومشرفة للمسافات، وهيثم نورالدين مدرباً ومشرفاً لقطاع الوثب، وفاطمة المرزوقي اختصاصية للتغذية، ضمن جهوده التطويرية.

