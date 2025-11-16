الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ممثلا الإمارات يفتتحان مشوار «آسيوية» كرة القدم المصغرة

ممثلا الإمارات يفتتحان مشوار «آسيوية» كرة القدم المصغرة
16 نوفمبر 2025

 
جاكرتا (وام)

أسفرت قرعة النسخة الأولى لبطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم المصغّرة في جاكرتا عن مواجهتين لممثلي الإمارات في الافتتاح.
ومن المقرر أن يلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع فريق «إيه بي جي» الياباني، ضمن المجموعة الثانية، بينما يواجه فريق بيرنجريف يونايتد منافسه «عبدول» الباكستاني في المجموعة الثالثة.
وتقام النسخة الأولى لبطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم المصغرة في جاكرتا خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وتأهل الفريقان للمشاركة في البطولة الآسيوية بعد إحرازهما المركزين الأول والثاني في بطولة الإمارات لكرة القدم المصغرة الشهر الماضي.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن ممثلي دولة الإمارات في النسخة الأولى للبطولة بأفضل درجات الاستعداد للمشاركة في المنافسات التي تنطلق بعد مراحل متدرجة من الإعداد ووصولهما إلى جاكرتا.
وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المصغرة وضعت جميع التدابير والترتيبات الخاصة بالبطولة، وتوفير ملاعب التدريبات، ومقرات الإقامة لـ 12 فريقاً مشاركاً في هذه النسخة، وإجراء القرعة، وعقد الاجتماع الفني.

الإمارات
كرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
جاكارتا
