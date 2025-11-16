الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الرياضة

12 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في البطولة العربية للشطرنج

12 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في البطولة العربية للشطرنج
16 نوفمبر 2025 17:00

 
دبي (وام)

يشارك منتخب الشطرنج في منافسات البطولة العربية للرجال والسيدات، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر الجاري، بتواجد نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات العرب.
يمثل منتخبنا في البطولة 12 لاعباً ولاعبة، هم إبراهيم سلطان، وعمران الحوسني، وأحمد فريد، وسالم عبدالرحيم، وحمد عصام، وراشد الحمادي، ومحمد سعيد اليليلي، وسلطان المهيري، إضافة إلى اللاعبات وافية درويش، وزينب درويش، وديمة الكلباني، وأحلام راشد بينما يضم الجهاز الفني كلاً من بوريا داريني، ومارك ياسر، وفيوريل بورداتشيسكو.
وتحمل النسخة الحالية أهمية كبيرة حيث تمنح الفائز بالمركز الأول لقب أستاذ دولي كبير (GM)، فيما يحصل صاحبا المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي (IM).
كانت لاعبة المنتخب روضة السركال قد انتزعت في النسخة الماضية لقب أستاذة دولية كبيرة بعد فوزها بلقب السيدات.
وأتاح اتحاد الشطرنج في النسخة الحالية فرصة المشاركة أمام جميع الأندية داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الاحتكاك الفني للاعبين واللاعبات، وإتاحة تجربة مميزة للاحتكاك بمدارس شطرنج عربية متنوعة معروفة بقوة المنافسة وتعدد الأساليب.

الإمارات
الشطرنج
البطولة العربية للشطرنج
الكويت
