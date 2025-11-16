الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

6 فرق تشارك في بطولة الكرة بنادي العين للسيدات

6 فرق تشارك في بطولة الكرة بنادي العين للسيدات
16 نوفمبر 2025 17:30

العين (وام)

أعلن نادي العين للسيدات مشاركة 6 فرق في البطولة الأولى لكرة القدم النسائية في منطقة العين التي تقام على ملعبه المخصص لكرة القدم للسيدات، وتستمر حتى21 نوفمبر الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.
وتقام يوم الاثنين مباراتان، تجمع الأولى فريقي العين، ورويال، بينما تشهد المباراة الثانية مواجهة بين فريقي ربدان وولفز.
وذكرت نورة العامري، مديرة البطولة، مديرة نادي العين للسيدات، أن النسخة الأولى ترسّخ جهود النادي، لتمكين اللاعبات من المهارات التنافسية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في القطاعات كافة، ومن بينها المجالات الرياضية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.
وأكدت حرص النادي على توفير جميع متطلبات نجاح البطولة وفقاً لأفضل المؤشرات التنظيمية، بما يواكب جهوده المحورية في الاهتمام بالأنشطة والفعاليات الرياضية النسائية المختلفة.
 

الإمارات
العين
كرة القدم
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
مجلس أبوظبي الرياضي
