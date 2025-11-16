«سفير» و«الورد» يخطفان الأضواء و«ثنائية» للأصايل بـ «مضمار الشارقة»



عصام السيد (الشارقة)



قدّم الجواد «سفير» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عرضاً باهراً، وأظهر مهارات استثنائية، وقدّم المهر «أي أس الورد» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أداءً مثيراً للإعجاب، فيما حقّقت إسطبلات الأصايل «ثنائية» مستحقة، في السباق الافتتاحي لمضمار الشارقة لونجين، الذي نظّمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد عبيد الحصان الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وجمهور غفير من محبي السباقات.

وشهد السباق مشاركة 83 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 240 ألف درهم، موزعة على 6 أشواط، برعاية من شركة المروان للمعدات، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأظهر «سفير» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، مهارات استثنائية في الشوط الرابع لمسافة 1700 متر، ليقتنص لقب سباق المروان للمعدات، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف «0-90»، عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجّل البطل 1:58:96 دقيقة.

وقدّم المهر «أي أس الورد» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أداء لفت الأنظار، حين سيطر على مجريات الشوط الأول لمسافة 1000 متر، ليتفوق بفارق 11.75 طول عن أقرب منافسيه، ليحصد لقب سباق بلدية الشارقة للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، توليد الإمارات، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجّل ابن «أي أس عجيب» 1:06:18 دقيقة.

وحصد المهر الرمادي «ظليم» لإسطبلات الأصايل، بإشراف أنتوني جاميل، وقيادة سام هتشكوت، لقب سباق مجلس الشارقة الرياضي، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، توليد الإمارات في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجّل البطل 1:21:39 دقيقة.

ومنح الجواد «مكين» الثنائية لإسطبلات الأصايل، وللمدرب أنطوني جاميل، والفارس سام هتشكوت، حين فاز بسباق المروان للمعدات، الشوط الثالث لمسافة 1700 متر للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر أربع سنوات فما فوق، توليد الإمارات، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجّل البطل 2:00:85 دقيقة.

وتألق الجواد «إدريس دو أرنتس» لفاتن أحمد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا التوقعات، حين انطلق من الصفوف الخلفية، ليخطف جائزة المركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب سباق المروان للمعدات، للخيول العربية الأصيلة «شروط» عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجّل البطل 2:23:12 دقيقة.

وتألق بريق الجواد «متأني» لشادويل، بإشراف جون هايد، وقيادة دانيال تودهوب، في الشوط السادس، على لقب سباق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» تصنيف «0-75» عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وقيمة جوائزه 40 ألف درهم، وسجّل البطل 1:12:93 دقيقة.