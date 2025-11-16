أسكتلندا تهدد الدنمارك بـ «زئير هامبدن»!



جلاسكو (د ب أ)



دعا ستيف كلارك، مدرب منتخب أسكتلندا،، الجماهير إلى «توقع النجاح»، ودفع الفريق نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما تستضيف الدنمارك في مواجهة مصيرية الثلاثاء.

وخسرت أسكتلندا بشكل محبط أمام اليونان 2- 3، لكن ما زالت الفرصة سانحة أمامها لتأمين صدارة المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء، في مواجهة المتصدر الحالي منتخب الدنمارك، الذي اهدر تقدمه أمام بيلاروسيا، متذيل الترتيب واكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وسجل منتخب بيلاروس هدفان في المرمى الدنماركي في غضون ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وكانت الدنمارك اكتسحت بيلاروس بستة أهداف دون رد على أرض محايدة الشهر الماضي، وربما لم يتوقع أحد أن يتعثر الفريق في كوبنهاجن.

وكان منتخب أسكتلندا يحتاج إلى التعادل في بيرايوس، لضمان فرصة تجاوز الدنمارك في المباراة الختامية، وكاد أن يحقق ذلك رغم تأخره بثلاثة أهداف.

ومهد الهدفان اللذان سجلهما بن جانون-دواك ورايان كريستي الطريق لنهاية مثيرة، حيث تصدى حارس المرمى اليوناني لتسديدة سكوت ماكتوميناي ببراعة فائقة، قبل انتظار مؤلم دام خمس دقائق لتأكيد نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة على ملعب باركن.

ويريد كلارك الآن من لاعبيه الحفاظ على هذا الزخم، ويرغب من المشجعين استغلال هذه الفرصة وتقديم «زئير هامبدن» (الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب هامبدن بارك).

وقال كلارك «لقد تحدثنا عن ذلك في غرفة خلع الملابس، رغم أننا خسرنا المباراة، إلا أننا ربما أنهيناها في لحظة جيدة وبزخم إيجابي».

وأضاف: «إذا تمكنا من نقل هذا الشعور إلى يوم الثلاثاء بمساعدة ملعب هامبدن الممتلئ بالكامل، نأمل أن تكون الأجواء إيجابية للغاية منذ صافرة البداية، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، لكننا سنحتاج إلى الدعم من الدقيقة الأولى في هامبدن».