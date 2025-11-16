«اليويفا» يعاقب مارسيليا بعد أحداث مباراته أمام أتالانتا



باري (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» عن معاقبة مارسيليا الفرنسي على خلفية أحداث شغب وقعت خلال مباراته ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي (0-1) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الخامس من الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي للجنة الانضباط التابعة له أن مارسيليا عوقب بإغلاق جزئي للمدرج الجنوبي في ملعب فيلودروم خلال مباراته القادمة في المسابقة ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في 25 نوفمبر الجاري.

كما فرض «اليويفا» غرامات مالية عدة على مارسيليا بلغ مجموعها أكثر من 71 ألف يورو بسبب الألعاب النارية، إلقاء المقذوفات واستخدام الليزر.

وأضاف «اليويفا» أنه تم إيقاف مدرب حراس المرمى ألكسندر سالفا لمباراتين «لإهانة أحد الحكام أو استخدام ألفاظ مسيئة تجاهه» خلال الهزيمة أمام أتالانتا، والتي جاءت في ختام المباراة عقب حادثة مثيرة للجدل.