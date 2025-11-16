الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة «مونديال 2026» تُصيب ألمانيا بالحيرة!

قرعة «مونديال 2026» تُصيب ألمانيا بالحيرة!
16 نوفمبر 2025 17:33


لايبزج (د ب أ)

بات بمقدور المنتخب الألماني حسم تأهله لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك عبر التعادل مع سلوفاكيا الاثنين في لايبزج، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
ورغم أن التعادل سيكون كافياً للمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم، لكن الفوز له أهمية خاصة بالنسبة للمدرب يوليان ناجلسمان، نظراً لأنه سيضمن لفريقه احتلال المركز العاشر في التصنيف العالمي، وعلى الأرجح، مكاناً في الوعاء الأول لقرعة كأس العالم.
ومن شان هذه الخطوة، تجنيب ألمانيا مواجهة بطل العالم الحالي منتخب الأرجنتين، أو بطل أوروبا منتخب إسبانيا، أو فرق أوروبية كبرى أخرى مثل فرنسا أو إنجلترا في مرحلة المجموعات.
لكن المشكلة تكمن في أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لم يؤكد بعد رسمياً مسار القرعة المقرر إجراؤها في الخامس من ديسمبر المقبل في واشنطن.
وأثيرت تكهنات حول احتمال تطبيق قاعدة جديدة قد تضع المنتخب الألماني في موقف غير مؤات، فما هو أساس هذه الشائعات؟، كان الافتراض السائد حتى الآن هو أن الفرق الأوروبية الستة عشر، بالإضافة إلى الفرق الستة من القارات الأخرى التي ستلعب الملحق المؤهل لكأس العالم في مارس، ستوضع جميعها في الوعاء الرابع الخاص بجولاتها التأهيلية، بجانب الفرق الست الأضعف في التصنيف العالمي، لكن هناك تكهنات أخرى تشير إلى أن «الفيفا سيعتمد آلية مختلفة، وهي أن يتم تعيين الفرق الثلاثة أو الأربعة المتأهلة عبر جولات الملحق في الوعاء المخصص للفريق صاحب أعلى تصنيف عالمي ضمن الفرق التي تأهلت من تلك الجولة التأهيلية نفسها.
وحال صحت هذه التكهنات، فإن منتخب إيطاليا صاحب المركز التاسع في التصنيف العالمي، قد ينتقل إلى الوعاء الأول، حال ضمان مشاركته في المونديال، وفي المقابل، سيكون منتخب ألمانيا في الوعاء الثاني، كما يمكن للبرتغال أيضاً أن تزيح الفريق الألماني عن موضعه، كما سيصبح الوضع غريباً إذا تمكن فريق مغمور مثل أيرلندا الشمالية أو حتى كاليدونيا الجديدة من الانتصار في مسار تأهيلي، وبالتالي الارتقاء إلى مركز أفضل.
وعلى الأرجح سيسعى فيفا لتجنب حدوث أي ظلم رياضي، ففي نسختي كأس العالم 2018 و2022، جرى تطبيق التصنيف العالمي فقط على الفرق التي تأهلت بالفعل قبل مباريات الملحق، ومن المفترض أن يتم إعادة تفعيل هذه القاعدة.
وحتى الآن، فإن نظام التصنيف للقرعة مجرد تكهنات وشائعات، لكن فيفا يلتزم الصمت ويشير إلى أن قواعد القرعة لن يتم نشرها إلا بعد اختتام جميع مباريات التصفيات، مما يعني أنها لن تنشر قبل يوم الأربعاء، ومن المقرر أيضاً نشر التصنيف الأحدث للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في نفس اليوم.
وعلى أي حال يتعين على ألمانيا أن الفوز على سلوفاكيا لضمان سلامتها، حيث إن التعادل سيضمن لها التأهل لكأس العالم، ولكنه يعني خسارة مكانها في الوعاء الأول، بغض النظر عن القاعدة التي يختارها «الفيفا».

