إلغاء مباراة في إنجلترا للإساءة ضد الحكمة

لندن (د ب أ)



أعلن نادي إي أف سي راشدن أند دايموندز، المنافس في دوري كرة القدم بالدرجات الدنيا في إنجلترا، أنه تم إلغاء مباراة للفريق، بعد توجيه إساءة إلى حكمة سيدة.

وأوضح نادي إي أف سي راشدن أند دايموندز أن مباراته التي أقيمت على أرض كوفنتري سفينكس، ألغيت في نهاية الشوط الأول، بعد سماع تعليق من الجمهور موجه للحكمة يحمل «طابعاً تمييزياً».

وأعرب النادي، ومقره نورثهامبتونشاير، عن «قلقه وخيبة أمله العميقة» إزاء هذا الحادث.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن متحدث باسم النادي، قوله، إنه سيتم اتخاذ «أقوى إجراء ممكن» إذا ثبت أن الشخص المسؤول مرتبط بالنادي.

وذكر متحدث باسم نادي إي أف سي راشدن أند دايموندز في بيان عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن «تعليقاً ذا طبيعة تمييزية تردد أنه تم توجيهه إلى حكمة المباراة السيدة قرب نهاية الشوط الأول».

وأضاف البيان «اللغة أو الأفعال التمييزية من أي نوع ليس لها مكان على الإطلاق داخل نادينا المجتمعي أو مجتمع كرة القدم الأوسع».

وأوضح النادي أن محاولات تحديد هوية الشخص المسيء لم تنجح، وتم إبلاغ «السلطات المعنية» بالأمر.