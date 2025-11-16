دومفريس يغادر معسكر هولندا



أمستردام (د ب أ)



اضطر دينزل دومفريس الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان الإيطالي، لمغادرة معسكر منتخب هولندا قبل مباراته الأخيرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب مشاكل تتعلق باللياقة البدنية.

وأشارت صحيفة «دي تليجراف» الهولندية إلى أن دومفريس غاب عن المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده بهدف لمثله مع بولندا يوم الجمعة الماضي لنفس السبب، قبل أن يغادر معسكر منتخب بلاده ويعود لفريقه إنتر ميلان، دون أن يوضح الاتحاد الهولندي لكرة القدم طبيعة الإصابة.

وبات دومفريس ثالث لاعب بمنتخب هولندا يخرج من القائمة هذا الأسبوع، بعد أن انسحب في وقت سابق ووت فيجورست لاعب أياكس أمستردام بسبب الإصابة وكويليندشي هارتمان لاعب بيرنلي بسبب الإعياء.

وبإمكان هولندا التأهل لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك عبر التعادل فقط الاثنين أمام ليتوانيا في ملعب يوهان كرويف أرينا.

ويتصدر منتخب هولندا المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا، كما تملك «الطواحين» فارق أهداف 19 هدفاً، مقابل ستة أهداف لبولندا.