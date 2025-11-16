«الحبتور» بطل «نوفمبر للبولو»



دبي (الاتحاد)

تُوج فريق الحبتور، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، بطلاً لجولة شهر نوفمبر للبولو «هانيكاب 6 جول»، بعد أن تغلب في المباراة الختامية على الفيصل، بقيادة الأمير سلطان الفيصل، بنتيجة 6-4.

وفاز فريق تيتان بقيادة الشيخ خليفة آل مكتوم على فريق خليفة تي في سي بقيادة توماس بلاسيوس في مباراة تحديد المركز الثالث «كأس الترضية» بنتيجة 7-4.5.

وقام مارتن بيدرسون، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية بدبي «أيفزا» بتتويج الحبتور «البطل» والفيصل «الفضي»، وتيتان بكأس الترضية، وخليفة تي في سي بالمركز الرابع، ونال سانتوس أريارتي نجم الحبتور كأس افضل لاعب، والمهر لافيينا كانسيون جائزة أفضل خيل.