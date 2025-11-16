احتجاجات كبيرة لجماهير ألمانيا قبل موقعة سلوفاكيا



لايبزج (د ب أ)



شارك الآلاف من المشجعين الألمان في احتجاجات بمدينة لايبزج ضد الإجراءات الأمنية المخطط تطبيقها في الملاعب، وذلك قبل يوم واحد من خوض منتخب الماكينات مباراة حاسمة أمام سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم في المدينة ذاتها.

وذكرت الشرطة إن حوالي ثمانية آلاف مشجع من ثمانية وثلاثين نادياً مختلفاً شاركوا في الاحتجاجات.

وعبرت مجموعات المشجعين المنظمة المشاركة في الاحتجاجات عن غضبها إزاء الخطط التي تفرض حظراً مركزياً على دخول الملاعب، وتخصيص التذاكر بأسماء المشجعين، وهو ما يعتبرونه مراقبة شاملة.

ويرى المحتجون أن مشجعي كرة القدم يتم معاملتهم مصدراً خطراً أمنياً بشكل متزايد، في الوقت الذي تتسبب فيه نسبة بسيطة من المشجعين في هذه المشاكل.

وبدأت الاحتجاجات بمسيرة خالية من الهتافات، وتم تقسيم المشجعين إلى كتل مختلفة.

وطلب المحتجون من الأندية ضرورة التدخل والعمل على حماية المشجعين.

وأكد المحتجون أن أجواء الملاعب ستتأثر سلباً بسبب القواعد الجديدة، وبالتالي لن تشعر الفرق بالدعم الكافي.