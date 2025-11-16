طاقم ياباني يدير مباراة «الأبيض» أمام العراق في إياب «الملحق الآسيوي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يؤدي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء الاثنين، الحصة التدريبية الأساسية، على استاد البصرة الدولي «جذع النخلة»، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام العراق، في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت أبوظبي، ضمن إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء الخميس الماضي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، انتهت بالتعادل 1-1، حيث تقدم منتخب العراق عبر علي الحمادي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك «الأبيض» التعادل بهدف لوان بيريرا في الدقيقة 18.

ويسعى منتخبنا لتعويض نتيجة الذهاب، والقتال من أجل انتزاع بطاقة العبور إلى «الملحق العالمي» الذي يحدد آخر فريقين متأهلين إلى كأس العالم، في محاولة للعودة إلى النهائيات للمرة الأولى منذ «نسخة 1990»، وفي المقابل، يطمح «أسود الرافدين» لبلوغ «المونديال» للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الوحيدة في «المكسيك 1986».

وينتظر أن تشهد المواجهة حضوراً كبيراً من جماهير «الأبيض»، بعدما أعلن اتحاد الكرة توفير ثماني طائرات خاصة لنقل المشجعين إلى البصرة، والتي تستعد لاستقبال جماهير «الأبيض» بعدما تزينت شوارعها باللوحات الترحيبية بمنتخب الإمارات وجماهيره، وفي الوقت نفسه، وجّه محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، الجهات المعنية، بتسهيل دخول المشجعين الإماراتيين إلى العراق، لحضور مباراة المنتخبين.

في المقابل، عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم ياباني، بقيادة الحكم يوسـوكي أراكي لإدارة المباراة، ويعاونه جون ميهارا «مساعد أول»، وكوتا وتانابي «مساعد ثانٍ»، وذلك ضمن طواقم التحكيم المعتمدة لمباريات «الملحق الآسيوي» المؤهل إلى «المونديال».

وشهدت قائمة «الأبيض» لمباراة الإياب تعديلات محدودة، بضم جوستافو أليكس مدافع النصر، إلى جانب بقية اللاعبين، وهم خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، يحيى نادر، عبدالله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خيمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، ومحمد عوض الله.