«روبينيو الصغير» ينتشل سانتوس من «منطقة الهبوط» في البرازيل!



ريو دي جانيرو (د ب أ)



تألق روبسون جونيور، نجل النجم البرازيلي المخضرم، روبينيو، مهاجم ميلان وريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، في معركة سانتوس العريق للنجاة من شبح الهبوط في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على التمريرة الحاسمة التي قدمها روبسون، ليمنح سانتوس فوزاً ثميناً على بالميراس بنتيجة 1-صفر.

ووصفت الصحيفة الإسبانية ابن روبينيو بأنه جوهرة، تساوي وزنها ذهاباً، وقلبت الدوري البرازيلي رأساً على عقب.

وأضافت أن روبسون يكرر سيناريو عاشه نادي سانتوس قبل 15 عاماً، عندما توهج النجم الشاب، حينها نيمار جونيور، وقاد الفريق للفوز بكأس كوبا ليبرتادورس، بينما كان روبينيو في نهاية مسيرته، وأشارت إلى أن الموقف يتكرر حاليا بظهور روبسون تزامناً مع قرب انتهاء مسيرة نيمار مع كرة القدم، وقد يسهم في منع سانتوس من الهبوط.

وأضافت أن المنافسة الشرسة بين فلامنجو وبالميراس على لقب الدوري البرازيلي قبل مواجهة مباشرة بينهما في نهائي كوبا ليبرتادورس، استمرت تزامناً مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، وخاض الفريقان مباراتين ضد سبورت ريسيفي وسانتوس وسط غياب عدد كبير من اللاعبين.

وأشارت ماركا إلى أن فلامنجو قلب تأخره بهدف إلى فوز كاسح على سبورت ريسيفي بنتيجة 5-1 بينما سقط بالميراس بالخسارة أمام سانتوس بنتيجة صفر-1 بهدف في الوقت بدل الضائع، ليفقد معها أيضا خسارة صدارة الدوري البرازيلي، بينما غادر سانتوس منطقة الهبوط.

ومع استعداد البرازيل لمواجهة فرنسا في دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة شارك روبسون في 11 مباراة مع سانتوس، وتطالب الجماهير بإشراكه أساسياً لمواجهة هذه اللحظة الحرجة، بعدما أنقذ فريقه وقلب المنافسة على لقب الدوري رأساً على عقب.