الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«روبينيو الصغير» ينتشل سانتوس من «منطقة الهبوط» في البرازيل!

«روبينيو الصغير» ينتشل سانتوس من «منطقة الهبوط» في البرازيل!
16 نوفمبر 2025 19:55

 
ريو دي جانيرو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»
سانتياجو برنابيو يستضيف أول مباراة في دوري كرة القدم الأميركية بإسبانيا


تألق روبسون جونيور، نجل النجم البرازيلي المخضرم، روبينيو، مهاجم ميلان وريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، في معركة سانتوس العريق للنجاة من شبح الهبوط في الدوري البرازيلي لكرة القدم.
سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على التمريرة الحاسمة التي قدمها روبسون، ليمنح سانتوس فوزاً ثميناً على بالميراس بنتيجة 1-صفر.
ووصفت الصحيفة الإسبانية ابن روبينيو بأنه جوهرة، تساوي وزنها ذهاباً، وقلبت الدوري البرازيلي رأساً على عقب.
وأضافت أن روبسون يكرر سيناريو عاشه نادي سانتوس قبل 15 عاماً، عندما توهج النجم الشاب، حينها نيمار جونيور، وقاد الفريق للفوز بكأس كوبا ليبرتادورس، بينما كان روبينيو في نهاية مسيرته، وأشارت إلى أن الموقف يتكرر حاليا بظهور روبسون تزامناً مع قرب انتهاء مسيرة نيمار مع كرة القدم، وقد يسهم في منع سانتوس من الهبوط.
وأضافت أن المنافسة الشرسة بين فلامنجو وبالميراس على لقب الدوري البرازيلي قبل مواجهة مباشرة بينهما في نهائي كوبا ليبرتادورس، استمرت تزامناً مع فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، وخاض الفريقان مباراتين ضد سبورت ريسيفي وسانتوس وسط غياب عدد كبير من اللاعبين.
وأشارت ماركا إلى أن فلامنجو قلب تأخره بهدف إلى فوز كاسح على سبورت ريسيفي بنتيجة 5-1 بينما سقط بالميراس بالخسارة أمام سانتوس بنتيجة صفر-1 بهدف في الوقت بدل الضائع، ليفقد معها أيضا خسارة صدارة الدوري البرازيلي، بينما غادر سانتوس منطقة الهبوط.
ومع استعداد البرازيل لمواجهة فرنسا في دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة شارك روبسون في 11 مباراة مع سانتوس، وتطالب الجماهير بإشراكه أساسياً لمواجهة هذه اللحظة الحرجة، بعدما أنقذ فريقه وقلب المنافسة على لقب الدوري رأساً على عقب.

البرازيل
الدوري البرازيلي
سانتوس
روبينيو
ميلان
ريال مدريد
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©