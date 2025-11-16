جاستن كلويفرت يرحل عن معسكر هولندا للإصابة



أمستردام (د ب أ)



أصبح جاستن كلويفرت رابع لاعب يتم استبعاده من قائمة المنتخب الهولندي لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وغادر جاستن، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي، ونجل النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت، معسكر منتخب هولندا الحالي، عقب إصابته في لقاء المنتخب البرتقالي ضد بولندا.

وخرج كلويفرت، الذي شارك أساسيا في اللقاء بدلاً من تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خرج في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل 1- 1 في العاصمة البولندية وارسو.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم على حسابه في موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، استبعاد كلويفرت وعودته لفريق بورنموث.

وبذلك، أصبح كلويفرت أحدث المنضمين لقائمة المستبعدين من قائمة منتخب هولندا في التوقف الحالي، التي ضمت فوتر فيجورست، وكويليندشي هارتمان، ودينزل دومفريس.

ويتربع منتخب هولندا على قمة ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب البولندي، علما بأن المتصدر يصعد مباشرة للمونديال، الذي يقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يتعين على الوصيف خوض الملحق الأوروبي في مارس القادم.

ويكفي منتخب هولندا الحصول على نقطة التعادل فقط خلال لقائه ضد ضيفه منتخب ليتوانيا، متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط، على ملعب (يوهان كرويف) في العاصمة أمستردام، من أجل بلوغ المونديال رسمياً، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.