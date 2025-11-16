الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جاستن كلويفرت يرحل عن معسكر هولندا للإصابة

جاستن كلويفرت يرحل عن معسكر هولندا للإصابة
16 نوفمبر 2025 19:59

 
أمستردام (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا إلى «الملحق الأوروبي»
«ثلاثية» تمنح أيرلندا بطاقة «الملحق الأوروبي»


أصبح جاستن كلويفرت رابع لاعب يتم استبعاده من قائمة المنتخب الهولندي لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وغادر جاستن، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي، ونجل النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت، معسكر منتخب هولندا الحالي، عقب إصابته في لقاء المنتخب البرتقالي ضد بولندا.
وخرج كلويفرت، الذي شارك أساسيا في اللقاء بدلاً من تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خرج في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل 1- 1 في العاصمة البولندية وارسو.
وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم على حسابه في موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، استبعاد كلويفرت وعودته لفريق بورنموث.
وبذلك، أصبح كلويفرت أحدث المنضمين لقائمة المستبعدين من قائمة منتخب هولندا في التوقف الحالي، التي ضمت فوتر فيجورست، وكويليندشي هارتمان، ودينزل دومفريس.
ويتربع منتخب هولندا على قمة ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب البولندي، علما بأن المتصدر يصعد مباشرة للمونديال، الذي يقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يتعين على الوصيف خوض الملحق الأوروبي في مارس القادم.
ويكفي منتخب هولندا الحصول على نقطة التعادل فقط خلال لقائه ضد ضيفه منتخب ليتوانيا، متذيل الترتيب برصيد 3 نقاط، على ملعب (يوهان كرويف) في العاصمة أمستردام، من أجل بلوغ المونديال رسمياً، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

تصفيات كأس العالم
هولندا
كلويفرت
بولندا
ليتوانيا
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©