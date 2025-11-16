الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حضور دولي لافت في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

حضور دولي لافت في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»
16 نوفمبر 2025 20:31


أبوظبي (الاتحاد)


شهدت منافسات اليوم الخامس من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في نسختها السابعة عشرة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشاركة واسعة من نخبة الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.
وتم تخصيص منافسات اليوم لفئتي الناشئين والشباب من عمر 10 إلى 17 عاماً، لحاملي الأحزمة «الرمادي» و«الأصفر» و«البرتقالي» و«الأخضر»، حيث قدّم اللاعبون أداءً فنياً رفيعاً اتسم بالتنوع التكتيكي والدقة في تنفيذ الحركات، وبرزت خلاله مهارات عالية تعكس مستوى الإعداد المتقدّم الذي بلغته الأكاديميات والأندية المشاركة.
حضر المنافسات كلٍّ من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وأودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ وأحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة؛ ومحمد بن دلموج الظاهري؛ ويوسف عبدالله البطران؛ ومنصور محمد الظاهري، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ ورضا منفردي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو؛ ومبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية بدائرة تنمية المجتمع؛ ونورة طالب المنهالي، مدير إدارة الحوكمة والتميز في مجلس أبوظبي الرياضي.

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وكوريا.. 45 عاماً من العلاقات المتميزة


وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «قدّمت المنافسات نموذجاً فريداً لما وصلت إليه البطولة من تطور شامل في المستويين التنظيمي والفني، حيث تابعنا مستويات متقدمة من لاعبي فئتي الناشئين والشباب، سواء من حيث المهارة الفنية أو قوة الأداء، والفئات السنية هي العمود الفقري لرياضة الجوجيتسو، والتي تمد المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على صنع الإنجازات، والأداء المتميز للاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، يعكس مدى التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، ويجسد حجم الجهود المبذولة من الاتحادات الوطنية والأكاديميات، في إعداد جيل يتمتع بالانضباط والاحترافية العالية، وتؤكد البطولة عاماً بعد عام مكانتها منصة عالمية لصناعة الأبطال وتعزيز انتشار اللعبة وترسيخ قيمها النبيلة».
وأضاف البطران: «أن الحضور الواسع للأكاديميات الدولية المشاركة في المنافسات، يعكس المكانة التي تحتلها البطولة في أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وثقة الأوساط الرياضية الدولية في المستوى التنظيمي والفني الذي تقدمه».
وأشار إلى أن هذا التنوع يعزز المستوى الفني للبطولة، ويمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات جديدة، من خلال الاحتكاك بنظرائهم من مختلف القارات، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.

 


بدوره، قال رضا منفردي: «أفتخر بتواجدي في هذا الحدث المتميز، حيث رفعت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من مستوى هذه الرياضة عالمياً، ويسرنا أن نرى هذه الأعداد القياسية للمشاركات التي تزداد عاماً بعد عام، وتحظى دولة الإمارات بتقدير واسع لدعمها المتواصل لتطور رياضة الجوجيتسو وازدهارها على المستويين الإقليمي والدولي، ونرى أعداداً كبيرة من المشاركين من مختلف الأعمار، ومن بينهم نخبة الأبطال في فئة المحترفين».
وقال فرناندو ألمييدا، عضو الجهاز التدريبي في نادي يو إف سي جيم الشرق الأوسط: «نشارك للمرة الثالثة في هذه البطولة المهمّة، وهي المرة الأولى بالنسبة إلى عدد من لاعبينا، ويضم فريقنا 16 لاعباً ولاعبة ونعتقد بأنها فرصة ممتازة لهم للنزال مع لاعبين متميزين من أنحاء العالم، ونأمل أن يكتسبوا من خلال المشاركة خبرة تنافسية أعمق وثقة أكبر على البساط. هذه البطولات تمنح اللاعبين دفعة قوية للتطور، فهي تجمع بين مهارات مختلفة ومدارس متعددة في الجوجيتسو».
وتُستكمل الاثنين منافسات البطولة بإقامة نزالات فئتي الناشئين والشباب، في الحزامين «الأزرق» و«البنفسجي»، والتي يتوقع أن تشهد مستويات أعلى من القوّة والنديّة، بمشاركة نخبة من اللاعبين الموهوبين المحليين والدوليين.

 

الإمارات
أبوظبي
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©