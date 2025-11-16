حضور دولي لافت في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت منافسات اليوم الخامس من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في نسختها السابعة عشرة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشاركة واسعة من نخبة الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتم تخصيص منافسات اليوم لفئتي الناشئين والشباب من عمر 10 إلى 17 عاماً، لحاملي الأحزمة «الرمادي» و«الأصفر» و«البرتقالي» و«الأخضر»، حيث قدّم اللاعبون أداءً فنياً رفيعاً اتسم بالتنوع التكتيكي والدقة في تنفيذ الحركات، وبرزت خلاله مهارات عالية تعكس مستوى الإعداد المتقدّم الذي بلغته الأكاديميات والأندية المشاركة.

حضر المنافسات كلٍّ من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وأودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى الدولة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ وأحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة؛ ومحمد بن دلموج الظاهري؛ ويوسف عبدالله البطران؛ ومنصور محمد الظاهري، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ ورضا منفردي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو؛ ومبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية بدائرة تنمية المجتمع؛ ونورة طالب المنهالي، مدير إدارة الحوكمة والتميز في مجلس أبوظبي الرياضي.



وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «قدّمت المنافسات نموذجاً فريداً لما وصلت إليه البطولة من تطور شامل في المستويين التنظيمي والفني، حيث تابعنا مستويات متقدمة من لاعبي فئتي الناشئين والشباب، سواء من حيث المهارة الفنية أو قوة الأداء، والفئات السنية هي العمود الفقري لرياضة الجوجيتسو، والتي تمد المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على صنع الإنجازات، والأداء المتميز للاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، يعكس مدى التطور المتسارع الذي تشهده رياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، ويجسد حجم الجهود المبذولة من الاتحادات الوطنية والأكاديميات، في إعداد جيل يتمتع بالانضباط والاحترافية العالية، وتؤكد البطولة عاماً بعد عام مكانتها منصة عالمية لصناعة الأبطال وتعزيز انتشار اللعبة وترسيخ قيمها النبيلة».

وأضاف البطران: «أن الحضور الواسع للأكاديميات الدولية المشاركة في المنافسات، يعكس المكانة التي تحتلها البطولة في أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، وثقة الأوساط الرياضية الدولية في المستوى التنظيمي والفني الذي تقدمه».

وأشار إلى أن هذا التنوع يعزز المستوى الفني للبطولة، ويمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات جديدة، من خلال الاحتكاك بنظرائهم من مختلف القارات، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيدين المحلي والدولي.



بدوره، قال رضا منفردي: «أفتخر بتواجدي في هذا الحدث المتميز، حيث رفعت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من مستوى هذه الرياضة عالمياً، ويسرنا أن نرى هذه الأعداد القياسية للمشاركات التي تزداد عاماً بعد عام، وتحظى دولة الإمارات بتقدير واسع لدعمها المتواصل لتطور رياضة الجوجيتسو وازدهارها على المستويين الإقليمي والدولي، ونرى أعداداً كبيرة من المشاركين من مختلف الأعمار، ومن بينهم نخبة الأبطال في فئة المحترفين».

وقال فرناندو ألمييدا، عضو الجهاز التدريبي في نادي يو إف سي جيم الشرق الأوسط: «نشارك للمرة الثالثة في هذه البطولة المهمّة، وهي المرة الأولى بالنسبة إلى عدد من لاعبينا، ويضم فريقنا 16 لاعباً ولاعبة ونعتقد بأنها فرصة ممتازة لهم للنزال مع لاعبين متميزين من أنحاء العالم، ونأمل أن يكتسبوا من خلال المشاركة خبرة تنافسية أعمق وثقة أكبر على البساط. هذه البطولات تمنح اللاعبين دفعة قوية للتطور، فهي تجمع بين مهارات مختلفة ومدارس متعددة في الجوجيتسو».

وتُستكمل الاثنين منافسات البطولة بإقامة نزالات فئتي الناشئين والشباب، في الحزامين «الأزرق» و«البنفسجي»، والتي يتوقع أن تشهد مستويات أعلى من القوّة والنديّة، بمشاركة نخبة من اللاعبين الموهوبين المحليين والدوليين.