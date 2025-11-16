البرتغال إلى «مونديال 2026» للمرة التاسعة في «حفل التسعة»!



بورتو (أ ف ب)



بلغت البرتغال نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السابعة توالياً، والتاسعة في تاريخها، بفوزها الكاسح على ضيفتها أرمينيا 9-1 على ملعب «دراجاو» في بورتو، ضمن الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل ريناتو فيجا (7) وجونسالو راموش (28) وجواو نيفيز (30 و42 و81) وبرونو فرنانديز (45+3 و72 من ركلتي جزاء و52) والبديل فرانسيسكو كونسيساو (90+2) أهداف البرتغال، وإدوارد سبيرتسيان (18) هدف أرمينيا.

وهذا أكبر فوز للبرتغال في تصفيات كأس العالم، منذ تغلبها على روسيا 7-1 في تصفيات مونديال 2006، معادلة ثاني أكبر انتصار رسمي في تاريخها (فازت 8-0 مرتين على ليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 1996 و2000).

وعززت البرتغال ثالثة نسخة 1966 في إنجلترا ورابعة نسخة 2006 في ألمانيا، موقعها في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن إيرلندا التي ضمنت الملحق بعدما قلبت الطاولة على المجر 3-2 في وقت قاتل.

وغاب القائد نجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو عن المباراة بسب طرده في المباراة الأخيرة أمام أيرلندا (0-2).

وضغطت البرتغال منذ البداية ونجحت في افتتاح التسجيل مبكراً عبر فيجا برأسية من مسافة قريبة، إثر كرة مرتدة من الحارس هنري أفاغيان والقائم الأيمن بعد ركلة حرة جانبية انبرى لها فرنانديز (7).

وأدركت أرمينيا التعادل بعد 11 دقيقة، إثر هجمة منسقة وتوغل لجرانت-ليون رانوس من الجهة اليمنى، قبل أن يمرر كرة عرضية تابعها القائد سبيرتسيان من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (18).

وسجل راموش أول أهدافه في المباراة عندما استغل خطأ فادحاً للمهاجم أرتور سيروبيان في إعادة الكرة إلى الحارس أفاغيان، فخطفها وتوغل داخل المنطقة مراوغاً الأخير وتابعها داخل المرمى (28).

وأمّن نيفيز تقدم «السيليساو» أوروبا بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة قوية من مشارف المنطقة من اللمسة الأولى، إثر تمريرة من فرنانديز (30).

وعزز نيفيز بالهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة رائعة أسكنها بها الكرة الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أغافيان (41)، في ثاني أهدافه في 4 مباريات في التصفيات.

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لعرقلة روبن دياز من كارين مراديان، فانبرى لها فرنانديز بيمناه على يسار الحارس (45+3).

وتواصل الضغط البرتغالي في الشوط الثاني، حتى سجل فرنانديز الهدف السادس بعد تمريرة من راموش (52)، قبل أن يضيف الثالث الشخصي والسابع لمنتخبه من ركلة جزاء ثانية (72).

وأضاف نيفيز الثامن بتسديدة قريبة (81) قبل أن يختم البديل كونسياسو المهرجان التهديفي بالتاسع من على مشارف منطقة الجزاء (90+2).

وفي بودابست، قاد تروي باروت منتخب إيرلندا إلى فوز قاتل على المجر بتسجيله ثلاثية (15 من ركلة جزاء و80 و90+6)، فيما سجل دانيل لوكاتش (3) وبارناباس فارجا (37) هدفي المجر التي أضاعت المركز الثاني بفارق نقطتين.