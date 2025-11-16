البرازيل تكشف تفاصيل إصابة مدافع أرسنال!



لندن (رويترز)



قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن جابرييل مدافع أرسنال يغيب عن الملاعب بسبب إصابة عضلية في فخذه اليمنى، وذلك بعد يوم من خروجه من الملعب مصاباً، خلال المباراة الودية أمام السنغال التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال في شمال لندن.

وأضاف الاتحاد في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي شارك في كل مباريات أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، لن يسافر إلى ليل لخوض الودية الأخرى للبرازيل أمام تونس يوم الثلاثاء.

ولم يقدم البيان تقديراً للفترة التي سيغيبها جابرييل عن الملاعب.

وكانت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها جابرييل في أبريل أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتُمثل الإصابة ضربة موجعة لأرسنال، الذي يتأهب للقاء غريميه المحليَين توتنهام وتشيلسي هذا الشهر، مع تفوقه بأربع نقاط في صدارة ترتيب الدوري بعد 11 جولة، كما يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الجاري.

وأصبح جابرييل ثاني مدافع من أرسنال يتعرض لإصابة خلال الأيام الماضية، إذ أعلن مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو أن ريكاردو كالافيوري غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة.

ويشكل جابرييل عنصراً رئيسياً في دفاع أرسنال، إذ أسهم في حفاظ الفريق على شباكه نظيفة في ثمانية انتصارات متتالية بكل المسابقات، قبل أن يستقبل الفريق هدفين في التعادل 2-2 مع سندرلاند في الدوري في الثامن من نوفمبر الجاري.

ويغيب عن صفوف أرسنال أيضاً مهاجما الفريق كاي هافرتس وفيكتور يوكريش بسبب الإصابات، إلى جانب الجناحين نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط المهاجم مارتن أوديجارد.

وعاد المهاجم جابرييل جيسوس إلى التدريبات بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في يناير، لكنه لم يشارك بعد في المباريات.