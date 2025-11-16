الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرازيل تكشف تفاصيل إصابة مدافع أرسنال!

البرازيل تكشف تفاصيل إصابة مدافع أرسنال!
16 نوفمبر 2025 20:41

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
إيزاك يعترف بالبداية المتواضعة مع ليفربول
أوسكار يغادر المستشفى بعد مشاكل في القلب


قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إن جابرييل مدافع أرسنال يغيب عن الملاعب بسبب إصابة عضلية في فخذه اليمنى، وذلك بعد يوم من خروجه من الملعب مصاباً، خلال المباراة الودية أمام السنغال التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال في شمال لندن.
وأضاف الاتحاد في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي شارك في كل مباريات أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، لن يسافر إلى ليل لخوض الودية الأخرى للبرازيل أمام تونس يوم الثلاثاء.
ولم يقدم البيان تقديراً للفترة التي سيغيبها جابرييل عن الملاعب.
وكانت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها جابرييل في أبريل أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتُمثل الإصابة ضربة موجعة لأرسنال، الذي يتأهب للقاء غريميه المحليَين توتنهام وتشيلسي هذا الشهر، مع تفوقه بأربع نقاط في صدارة ترتيب الدوري بعد 11 جولة، كما يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم 26 نوفمبر الجاري.
وأصبح جابرييل ثاني مدافع من أرسنال يتعرض لإصابة خلال الأيام الماضية، إذ أعلن مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو أن ريكاردو كالافيوري غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة.
ويشكل جابرييل عنصراً رئيسياً في دفاع أرسنال، إذ أسهم في حفاظ الفريق على شباكه نظيفة في ثمانية انتصارات متتالية بكل المسابقات، قبل أن يستقبل الفريق هدفين في التعادل 2-2 مع سندرلاند في الدوري في الثامن من نوفمبر الجاري.
ويغيب عن صفوف أرسنال أيضاً مهاجما الفريق كاي هافرتس وفيكتور يوكريش بسبب الإصابات، إلى جانب الجناحين نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي ولاعب الوسط المهاجم مارتن أوديجارد.
وعاد المهاجم جابرييل جيسوس إلى التدريبات بعد تعافيه من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في يناير، لكنه لم يشارك بعد في المباريات.

 

البرازيل
السنغال
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©