الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثلاثية» تمنح أيرلندا بطاقة «الملحق الأوروبي»

«ثلاثية» تمنح أيرلندا بطاقة «الملحق الأوروبي»
16 نوفمبر 2025 21:03

بودابست (رويترز)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا إلى «الملحق الأوروبي»
مارتينيز: البرتغال أفضل بوجود رونالدو


أحرز تروي باروت هدفاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليكمل ثلاثيته، ويحجز لأيرلندا مكاناً في الملحق الأوروبي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بعد فوز مثير 3-2 على المجر، أقرب منافسيها في المجموعة السادسة، في مباراة كان يجب الفوز بها في بودابست.
وكانت المجر، الأعلى تصنيفاً، بحاجة إلى التعادل فقط، لضمان المركز الثاني وتقدمت 2-1 في الشوط الأول، بفضل هدفي دانييل لوكاتش وبارناباس فارجا، لكن الهدف الثاني لباروت في الدقيقة 80 وهدف الفوز في اللحظات الأخيرة حطم قلوب الفريق المضيف.
وبدأت المجر، التي على عكس أيرلندا وصلت إلى نهائيات آخر ثلاث بطولات أوروبية، بشكل مثالي عندما حول لوكاتش الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية قصيرة نفذها دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الرابعة، لكن باروت سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 15.
وحافظ كيفن كيليهير على التعادل بعد تصديه بشكل رائع لتسديدة من رولان سالاي لاعب المجر من مسافة، قريبة لكن حارس أيرلندا لم يستطع فعل شيء في الدقيقة 37 عندما استقبل المهاجم بارناباس فارجا الكرة بصدره وظهره للمرمى خارج منطقة الجزاء واستدار، وأطلق تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.
وهيأت أيرلندا الأجواء لنهاية متوترة بفوز مفاجئ على البرتغال متصدرة المجموعة وبدا أنها فقدت السيطرة على المباراة حتى نجح باروت، بطلها في أمسية الخميس، في إدراك التعادل مرة أخرى قبل عشر دقائق من النهاية مسجلاً هدفه الخامس في مباراتين.
وأحاط به زملاؤه في الفريق والبدلاء الذين بدت عليهم السعادة.
وأنهت البرتغال المجموعة السادسة في صدارة التصفيات برصيد 13 نقطة بعد فوزها 9-1 على أرمينيا متذيلة الترتيب، متقدمة بثلاث نقاط على أيرلندا التي ستحتاج إلى الفوز بمباراتين فاصلتين في الملحق في مارس المقبل للانضمام للبرتغال في نهائيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو المقبل.

تصفيات كأس العالم
أيرلندا
المجر
البرتغال
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©