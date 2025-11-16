«ثلاثية» تمنح أيرلندا بطاقة «الملحق الأوروبي»

بودابست (رويترز)



أحرز تروي باروت هدفاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليكمل ثلاثيته، ويحجز لأيرلندا مكاناً في الملحق الأوروبي بتصفيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، بعد فوز مثير 3-2 على المجر، أقرب منافسيها في المجموعة السادسة، في مباراة كان يجب الفوز بها في بودابست.

وكانت المجر، الأعلى تصنيفاً، بحاجة إلى التعادل فقط، لضمان المركز الثاني وتقدمت 2-1 في الشوط الأول، بفضل هدفي دانييل لوكاتش وبارناباس فارجا، لكن الهدف الثاني لباروت في الدقيقة 80 وهدف الفوز في اللحظات الأخيرة حطم قلوب الفريق المضيف.

وبدأت المجر، التي على عكس أيرلندا وصلت إلى نهائيات آخر ثلاث بطولات أوروبية، بشكل مثالي عندما حول لوكاتش الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية قصيرة نفذها دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الرابعة، لكن باروت سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

وحافظ كيفن كيليهير على التعادل بعد تصديه بشكل رائع لتسديدة من رولان سالاي لاعب المجر من مسافة، قريبة لكن حارس أيرلندا لم يستطع فعل شيء في الدقيقة 37 عندما استقبل المهاجم بارناباس فارجا الكرة بصدره وظهره للمرمى خارج منطقة الجزاء واستدار، وأطلق تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى.

وهيأت أيرلندا الأجواء لنهاية متوترة بفوز مفاجئ على البرتغال متصدرة المجموعة وبدا أنها فقدت السيطرة على المباراة حتى نجح باروت، بطلها في أمسية الخميس، في إدراك التعادل مرة أخرى قبل عشر دقائق من النهاية مسجلاً هدفه الخامس في مباراتين.

وأحاط به زملاؤه في الفريق والبدلاء الذين بدت عليهم السعادة.

وأنهت البرتغال المجموعة السادسة في صدارة التصفيات برصيد 13 نقطة بعد فوزها 9-1 على أرمينيا متذيلة الترتيب، متقدمة بثلاث نقاط على أيرلندا التي ستحتاج إلى الفوز بمباراتين فاصلتين في الملحق في مارس المقبل للانضمام للبرتغال في نهائيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو المقبل.