سيلفا: أبوظبي أعادتني وزملائي من أصحاب الهمم للحياة



أبوظبي (وام)



أكد بطل الباراجوجيتسو البرازيلي السيري سيلفا، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن أبوظبي منحته وزملاءه من أصحاب الهمم انطلاقة جديدة نحو الحياة، وأعادت لهم الأمل لممارسة رياضة الجوجيتسو، بعد أن كانت ضرباً من ضروب المستحيل، فقدمت لهم مساعدات نوعية من خلال تركيب أطراف صناعية بالإضافة إلى عناية ورعاية طبية فائقة للوصول إلى الجاهزية الكاملة لاستئناف الحياة بشكل طبيعي ومواصلة كتابة قصص نجاحهم مع رياضة الجوجيتسو.

وقال السيري سيلفا بطل العالم على هامش المشاركة في منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية: «نحن الآن نعيش العصر الذهبي لرياضة الجوجيتسو، بفضل الدعم الكبير من أبوظبي عاصمة الجوجيتسو في العالم، نفخر بما وصلنا إليه من إنجازات أصبحت ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف: منذ عام 2016 آمنت أبوظبي بلاعبي الجوجيتسو من أصحاب الهمم وقدمت لهم العون وكافة أوجه المساعدة من أجل تحقيق أفضل نتيجة وتقديم مستويات عالية، والآن يتحقق الحلم ويتطور عاماً تلو الآخر، بفضل هذا الدعم الكبير، نحن فخورون وممتنون لذلك.

وقال: في كل عام تتضاعف أعداد ممارسي الجوجيتسو بشكل مذهل، نحن نشعر بالدهشة من حجم المشاركة، الجوجيتسو، وبارا الجوجيتسو، وجوجيتسو للصغار، والنساء، والنتيجة هي ما نشاهده اليوم، أطفال من كل مكان، شباب من كل مكان، ورياضيو بارا من كل مكان، لقد أصبحت أبوظبي اليوم هي «عاصمة العالم» في الجوجيتسو».

ويشرفني أن أعلن عن إطلاق أول أكاديمية متخصصة للباراجوجيتسو في الإمارات في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد سنوات من الدعم الكبير من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو للاعبي الباراجوجيتسو.

وأكد أن النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة قياسية من لاعبي الباراجوجيتسو في منافسات بطولة أبوظبي العالمية، إذ بلغ العدد 100 لاعب يمثلون 46 دولة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.