حتا يحصد لقب كأس نائب رئيس الدولة للجري



كلباء (وام)



أسفرت منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجري، عن فوز حتا ببطولة العموم لفئة فرق الرجال برصيد 16 نقطة، كما تصدر المركزين الأول والثاني في فئة الفردي، وجاء الوصل ثانياً في الفرق وثالثاً في الفردي، والحمرية ثالثاً على مستوى الفرق.

وتوج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد.

وأقيمت البطولة الأولى في الموسم الجديد لجميع المراحل العمرية في بحيرة الحفية بمدينة كلباء، ونظمها اتحاد ألعاب القوى بمشاركة 372 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً وأكاديمية.

وتنافس المشاركون لمسافات 2، و3، و4، و6، و9 كلم، لفئات الأشبال «ذكوراً وإناثاً» تحت 16 و18 عاماً، والناشئين والناشئات للفئتين أيضاً تحت 18 عاماً، والشباب والشابات تحت 20 عاماً، و«العموم» للرجال والسيدات.

وتوج فريق أبوظبي بلقب منافسات الشابات، بينما حصد نادي كلباء لقب فئة الشباب، وجاء نادي النصر وصيفاً، بينما تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الأشبال بنات، وجاء ثانيا نادي أبوظبي، وثالثا نادي خورفكان الرياضي للمرأة.

كما أحرز نادي أبوظبي لقب منافسات الأشبال بنين، وجاء النصر وصيفاً وكلباء ثالثاً، كما تابع نادي أبوظبي نتائجه المميزة في البطولة بحصد لقب بطولة الناشئين، وحقق نادي حتا المركز الثاني، والنصر المركز الثالث، وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الناشئات، وجاء خورفكان الرياضي للمرأة وصيفاً.