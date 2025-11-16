رونالدو يستعد لرقم قياسي جديد في كأس العالم

لشبونة (أ ب)



يستعد النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو لتحقيق رقم قياسي جديد، يضاف إلى سجله الحافل من الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة.

ويتجه رونالدو للمشاركة في نسخة جديدة من نهائيات كأس العالم، بعدما تأهل منتخب بلاده للمونديال، عقب فوزه الكاسح 9-1 على ضيفه منتخب أرمينيا، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لهذا العرس الكبير.

وغاب رونالدو عن المباراة، التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية، بسبب الإيقاف، لكن في غيابه، ضمنت البرتغال له فرصة المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

وسيبلغ رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، 41 عاماً مع انطلاق البطولة في يونيو، وقال مؤخراً أن هذه ستكون آخر فرصة له للفوز باللقب الكبير الذي غاب عنه.

في حال حفاظ قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي على لياقته البدنية، من المتوقع أن يكون ضمن قائمة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، على الرغم من أنه قد يتم إيقافه لمباراتين بعد طرده في خسارة الفريق صفر- 2 أمام مضيفه أيرلندا يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن رونالدو، الذي توج مع البرتغال بكأس الأمم الأوروبية عام 2016 بالإضافة للقبين في دوري أمم أوروبا، شارك في كأس العالم برفقة منتخب بلاده ما بين نسختي 2006 بألمانيا و2022 في قطر.