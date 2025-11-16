الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يستعد لرقم قياسي جديد في كأس العالم

رونالدو يستعد لرقم قياسي جديد في كأس العالم
16 نوفمبر 2025 21:08

 

لشبونة (أ ب)

أخبار ذات صلة
إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل إلى «المونديال» بـ«شباك نظيفة»!
فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»


يستعد النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو لتحقيق رقم قياسي جديد، يضاف إلى سجله الحافل من الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة.
ويتجه رونالدو للمشاركة في نسخة جديدة من نهائيات كأس العالم، بعدما تأهل منتخب بلاده للمونديال، عقب فوزه الكاسح 9-1 على ضيفه منتخب أرمينيا، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لهذا العرس الكبير.
وغاب رونالدو عن المباراة، التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية، بسبب الإيقاف، لكن في غيابه، ضمنت البرتغال له فرصة المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.
وسيبلغ رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، 41 عاماً مع انطلاق البطولة في يونيو، وقال مؤخراً أن هذه ستكون آخر فرصة له للفوز باللقب الكبير الذي غاب عنه.
في حال حفاظ قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي على لياقته البدنية، من المتوقع أن يكون ضمن قائمة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، على الرغم من أنه قد يتم إيقافه لمباراتين بعد طرده في خسارة الفريق صفر- 2 أمام مضيفه أيرلندا يوم الخميس الماضي.
يشار إلى أن رونالدو، الذي توج مع البرتغال بكأس الأمم الأوروبية عام 2016 بالإضافة للقبين في دوري أمم أوروبا، شارك في كأس العالم برفقة منتخب بلاده ما بين نسختي 2006 بألمانيا و2022 في قطر.

 

 

كأس العالم
مونديال 2026
البرتغال
كريستيانو رونالدو
السعودية
النصر السعودي
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©