الرياضة

أوسكار يغادر المستشفى بعد مشاكل في القلب

أوسكار يغادر المستشفى بعد مشاكل في القلب
16 نوفمبر 2025 21:21

 
ساو باولو (أ ف ب)

غادر الدولي البرازيلي السابق أوسكار، المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مرتين مع تشيلسي، المستشفى، بعدما نُقل إليه قبل خمسة أيام بسبب مشاكل في القلب، بحسب ما أعلن ناديه الحالي ساو باولو.
وتعرض لاعب الوسط البالغ 34 عاماً لـ«نوبة وعائية مبهمية»، المعروف أيضاً بالإغماء المبهمي، الثلاثاء، وذلك خلال فحوص بدنية روتينية أُجريت في مركز تدريب النادي.
وينتج هذا النوع من الإغماء بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يقلل كمية الدم المتدفقة إلى الدماغ.
وفقا لوسائل إعلام محلية، قد يضطر أوسكار الذي لعب في البرازيل وإنجلترا والصين، إلى وضع حدّ لمسيرته مبكراً.
وقال ساو باولو في بيان إن لاعبه كان «مستقراً وبحالة سريرية جيدة طوال فترة وجوده في المستشفى»، وأنه سيتبع «برنامجاً طبياً للراحة خلال الأيام المقبلة».
منذ عام 2011، خاض أوسكار 48 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، سجل خلالها 12 هدفاً، قبل أن يلعب مباراته الدولية الأخيرة عام 2015.
خلال مونديال 2014، سجل أوسكار الهدف الوحيد لـ«السيليساو» في الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا 1-7 على ملعب ماراكانا الشهير في نصف النهائي.
تدرّج في ساو باولو قبل انتقاله إلى إنترناسيونال، ثم انضم إلى تشيلسي بعد أن نال الميدالية الفضية مع منتخب البرازيل الأولمبي في ألعاب لندن 2012.
ومع الفريق اللندني (2012-2016)، خاض أكثر من 200 مباراة وتوج بلقب الدوري مرتين (2014-2015 و2016-2017)، إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في 2013.
أخذت مسيرته منحنى مختلفاً، حين انتقل إلى الصين حيث لعب بقميص شنغهاي بورت لثمانية أعوام، قبل أن يعود إلى ساو باولو في نهاية 2024.
وبعد بداية واعدة في عام 2025 ضمن بطولة ولاية ساو باولو (هدفان وأربع تمريرات حاسمة في 12 مباراة)، أثّرت عليه الإصابات في النصف الثاني من العام ولم يشارك إلا في ست مباريات من الدوري البرازيلي.

