إيزاك يعترف بالبداية المتواضعة مع ليفربول



لندن (د ب أ)



قال السويدي ألكساندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنه لا يلتمس لنفسه الأعذار في بدايته المتواضعة مع فريقه الجديد.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن المهاجم الذي تعاقد معه ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، سجل هدفاً واحداً فقط لبلاده ولناديه منذ انتقاله المثير للجدل في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، معترفاً بأن الأسابيع الماضية لم تكن جيدة بالنسبة له.

وعاد إيزاك من إصابة تعرض لها في الفخذ وشارك بديلاً في المباراة التي خسر فيها الفريق 1-4 أمام سويسرا، وفشل حتى في التسديد على المرمى.

وغاب اللاعب السويدي عن الملاعب منذ 22 أكتوبر الماضي، ولم يصبح جاهزا بعد للمشاركة أساسياً في المباريات.

وقال إيزاك في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: «لم تكن الأسابيع الأخيرة مثالية، لكن حينما أكون على أرض الملعب، لا يجب أن يكون هناك أعذار».

وأضاف: «دائماً أريد اللعب وتقديم أداء جيد، ولكن من الصعب أن تكون غائبا وغير قادر على تقديم المساعدة والمساهمة للفريق، الآن عدت وأتحلى بالإيجابية».