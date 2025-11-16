الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيزاك يعترف بالبداية المتواضعة مع ليفربول

إيزاك يعترف بالبداية المتواضعة مع ليفربول
16 نوفمبر 2025 21:25

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
صلاح وحكيمي ينافسان أوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي
أوسكار يغادر المستشفى بعد مشاكل في القلب


قال السويدي ألكساندر إيزاك، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنه لا يلتمس لنفسه الأعذار في بدايته المتواضعة مع فريقه الجديد.
وذكرت صحيفة «صن» البريطانية أن المهاجم الذي تعاقد معه ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، سجل هدفاً واحداً فقط لبلاده ولناديه منذ انتقاله المثير للجدل في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية، معترفاً بأن الأسابيع الماضية لم تكن جيدة بالنسبة له.
وعاد إيزاك من إصابة تعرض لها في الفخذ وشارك بديلاً في المباراة التي خسر فيها الفريق 1-4 أمام سويسرا، وفشل حتى في التسديد على المرمى.
وغاب اللاعب السويدي عن الملاعب منذ 22 أكتوبر الماضي، ولم يصبح جاهزا بعد للمشاركة أساسياً في المباريات.
وقال إيزاك في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: «لم تكن الأسابيع الأخيرة مثالية، لكن حينما أكون على أرض الملعب، لا يجب أن يكون هناك أعذار».
وأضاف: «دائماً أريد اللعب وتقديم أداء جيد، ولكن من الصعب أن تكون غائبا وغير قادر على تقديم المساعدة والمساهمة للفريق، الآن عدت وأتحلى بالإيجابية».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
إيزاك
ألكسندر إيزاك
السويد
سويسرا
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©