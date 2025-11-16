زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا



مدريد (د ب أ)



يستعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة منتخب بلاده، عقب انتهاء مشوار الديوك في كأس العالم 2026، وفقاً لصحيفة إسبانية.

رفض زيدان عدداً من العروض، وينتظر انتهاء مشوار فرنسا في كأس العالم، لتولي المهمة الفنية لمنتخب بلاده، بينما يترقب المدرب الحالي للفريق، ديديه ديشامب، فرصة للعمل بالدوري السعودي.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن هذه الخطوة لا تبقى مفاجأة، بل يتم التخطيط لإسناد المهمة لزيدان، في ظل إقرار ديشامب بأن مسيرته مع فرنسا التي بدأت في 2012 على وشك الانتهاء.

وأضافت أن ديشامب ووكلاؤه يبحثون حالياً عن عرض سعودي، ليبدأ محطته القادمة بعد الانتهاء من كأس العالم.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن ديشامب يرى أن مسيرته مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، ووصيف مونديال 2022 ستغري الأندية السعودية الكبيرة في التعاقد معه.

ولفتت إلى أن مشوار المنتخب الفرنسي ونتائجه في كأس العالم القادمة لن تغير هذه الخطط.

من جانبه، رفض زيدان عدداً من العروض المغرية فنياً ومالياً في السنوات الأخيرة حتى لا يبتعد عن هدفه الرئيسي بقيادة منتخب فرنسا.

وأشعل زيدان الجدل بقوله مؤخراً «سأعود للتدريب قريباً».

وعلى الرغم من عمله مع فريق الشباب والأول بنادي ريال مدريد فقط، يبقى زيدان من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الأوروبي، حيث قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ليعادل رقم كارلو أنشيلوتي الذي حقق اللقب القاري 3 مرات مع النادي الإسباني. وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها «مكانة زيدان الكبيرة في فرنسا، وألقابه التي حققها في مسيرته التدريبية تدعمان انتظاره لتولي مهمة منتخب بلاده، في الوقت الذي تجنب فيه المدرب الفرنسي المساس بهيبته بالعمل مع فرق تعاني من مواقف حرجة».