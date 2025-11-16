الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس العين الدولية: مصر تواجه الرأس الأخضر في «لقاء المصالحة»

منتخب مصر يحاول تعويض خسارته امام أوزبكستان (الاتحاد)
17 نوفمبر 2025 01:01

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي منتخبا مصر والرأس الأخضر، اليوم، على استاد هزاع بن زايد، في لقاء تحديد المركز الثالث، ضمن كأس العين الدولية لكرة القدم، حيث ينشد «الفراعنة» التعويض ومصالحة الجماهير، عقب الخسارة أمام أوزبكستان بـ «ثنائية».
وتشكّل المباراة اختباراً مثالياً لـ «الفراعنة»، قبل خوض نهائيات كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل بالمغرب، حيث يواجه أحد منتخبات «القارة السمراء» التي تأهلت أيضاً إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويسعى حسام حسن، مدرب مصر، لإيجاد الحلول اللازمة في التشكيلة، عقب الإصابات المتعددة التي ضربت صفوفه، وغاب بسببها عدد كبير من اللاعبين عن المباراة الأولى أمام أوزبكستان، فيما شهدت المواجهة معاناة حمدي فتحي من الإصابة في عضلات الساق، وأحمد سيد زيزو في الأوتار المحيطة بالركبة، وصلاح محسن في العضلة الخلفية.
وتطمح الجماهير المصرية إلى ظهور المنتخب بصورة أفضل، على عكس مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي فرض فيه أوزبكستان تفوقه، مما أجبر الجهاز الفني على إجراء تغييرات بالجملة في الشوط الثاني، واللعب بتوازن أكبر.

